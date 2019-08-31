【蕭敬騰演唱會】唱足兩個半鐘唔願走　老蕭台上有特別僻好？

蕭敬騰昨晚襲港於紅館舉行《娛樂先生世界巡迴演唱會（香港站）》頭場，台上台下都為之瘋狂，光是欣賞老蕭飆高音與掌控聲的技術已值回票價。 攝影：陳順禎

老蕭昨夜整晚爆發，在場樂迷都被他的歌聲震懾。 (陳順禎攝)

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老蕭襲港大騷唱功之餘，亦有向觀眾剖白聲，他說表示自己從歌唱比賽出身，很多人對他的印象翻唱別人的歌：「很多俾人都不知道，其實我是唱作歌手！希望我寫的歌你們喜歡，可以陪你們一輩子！」他又說：「接下來唱的歌，就是令很多人誤解的歌，但即使我唱了幾千遍也不覺得膩，只要你們想聽我就會唱下去！」然後唱出《新不了情》。一開首老蕭乎清唱，只有婉弱的鋼琴伴奏，他聲線力道的掌控已經令人驚艷，全場大合唱時，他更脫下耳機，聽著觀眾的聲音唱和音，有實力之餘亦盡顯誠意。

Encore位前，老蕭獻唱《The Song》，唱到尾段，他再次脫下耳機，不用咪高峰，走到台邊如歌劇般清唱，聲線鴻亮之餘場面感動，可見老蕭用行動向觀眾道謝。

脫下耳機，為全場樂迷和唱，沒有一定功架實在難以做到。 (陳順禎攝)

到Encore位老蕭共唱了6首歌，當然有「大絕」《王妃》，樂手再次走到台上，又互飆結他solo，再次炒熱全場氣氛。老蕭還展示驚人彈跳力，助跑跳過身高至少一米七的結他手，精彩同時看得樂迷一額汗。不知老蕭是否跳上癮，唱到《海芋戀》尾段時，舞台中央放置了寫上「香港跳」的跳台，老蕭興奮得一躍而下，還擺了接近Super Hero Landing的Pose。

蕭敬騰為咩事咁鍾意喺台上跳嚟跳去？ (陳順禎攝)

到演唱會尾聲，經典作品《原諒我》再現，場面感動之餘老蕭再次展示高超的歌唱技巧。《原諒我》Outro只剩老蕭與Saxophone，人聲與樂器互Jam。老蕭隨心所欲控制聲音的力量，音色圓潤還是尖銳，不同共鳴位的轉換，當然不少得拉咪拉到過褲襠亦穿透有力的高音，老蕭再次玩魔術一般呈現人聲的可塑性。最後唱了近兩個半小時，老蕭以《阿飛的小蝴蝶》作結。