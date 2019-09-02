MAMAMOO華莎再現破格時尚　機場唔拉褲鏈疑似露底褲　

韓國女團MAMAMOO成員華莎除了具歌唱實力和綜藝細胞，其獨特衣著風格時常成為韓國熱門話題，繼2018年《MAMA》日本場穿上「一件頭」泳衣設計的舞台服裝登場、今年7月真空現身機場後，上月30日，華莎再以破格衣著示人，引起韓國網民熱烈討論。

華莎去年《MAMA》日本場穿上「一件頭」泳衣設計的舞台服裝登場，已經成為韓國網民熱話。（《MAMA》日本場畫面）

今年7月，華莎沒有戴胸圍現身機場，被稱為破格機場時尚。（視覺中國）

過往華莎破格服裝

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MAMAMOO四位成員頌樂、玟星、輝人和華莎當日從仁川機場出發，前往印尼雅加達出席「V HEARTBEAT IN JAKARTA」，當時華莎的牛仔褲沒有拉上褲鏈，一度被指露出內褲，後來證實華莎所穿的是著名品牌Alexander Wang推出的短褲。

華莎上月30日現身仁川機場，在場傳媒發現其牛仔褲沒有拉上褲鏈，露出與內褲相似的短褲。（MK Sports）

華莎當日登上韓國搜尋網站Naver第一名，韓國傳媒OSEN報道，民眾對華莎服裝究竟是有個性，還是帥氣爭論不休，不過該篇報道面世後，網民有留言表示，對華莎服裝不以為意，反而認為是媒體故意製造爭議；亦有人指出，華莎穿得性感就被認為是帥氣，但Berry Good的祚弦早前模仿性感電玩人物阿璃，卻被批評過度裸露，認為網民是雙重標準。