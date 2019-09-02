SEVENTEEN粉絲不滿中國成員撐警　演唱會向The8徐明浩高呼口號

韓國男團SEVENTEEN上月30日至9月1日假首爾奧林匹克體操競技場舉行一連三場《SEVENTEEN WORLD TOUR "ODE TO YOU"》演唱會，13位成員S.coups、淨漢、Joshua、Jun、Hoshi、圓佑、WOOZI、The 8、DK、珉奎、勝寛、Vernon和Dino落力演出，為CARAT（SEVENTEEN粉絲）送上精彩演出。不過，中國成員The 8徐明浩和Jun文俊輝「護旗手」論和支持香港警察執法言論，引起香港粉絲強烈反彈，因而在演唱會上以行動表達不滿。

SEVENTEEN昨晚完成一連三場首爾演唱會。（Twitter/@pledis_17）

SEVENTEEN演唱會花絮照

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昨晚SEVENTEEN演唱會接近尾聲時，13位成員逐一發表感言，輪到The 8徐明浩用普通話發言時，有粉絲用廣東話高呼「光復香港」、「時代革命」、「護旗手」、加油」等口號，亦有人隨之歡呼，而The 8徐明浩似乎沒有留意口號內容，繼續發表感言。

SEVENTEEN中國成員The 8徐明浩和Jun文俊輝揚言支持香港警察，激發部分香港粉絲怒火。（微博截圖）

The 8徐明浩用普通話發言時，有粉絲用廣東話高呼口號表達不滿。（微博/@你的微笑帶來春天）

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上月初，內地《人民日報》在微博發起「我是護旗手」和「我也支持香港警察」行動，多位現時和以往在韓國發展的中港台藝人紛紛響應，包括f(x)中國成員Victoria宋茜、EXO中國成員張藝興、Wanna One出身的台灣成員賴冠霖、I.O.I、Pristin出身的中國成員周潔瓊等，而SEVENTEEN中國成員The 8徐明浩和Jun文俊輝亦有響應。此舉激發部分香港粉絲怒火，矢言要「脫飯」（不再支持追隨偶像），特別是賴冠霖的粉絲應授站紛紛宣布關站，又免費送出賴冠霖的周邊產品，有粉絲更拍片焚燒賴冠霖的海報和相片，相信今次有粉絲在SEVENTEEN演唱會高呼口號，亦是與中國成員「護旗手」論和支持香港警察執法言論有關。

有粉絲之所以向徐明浩高叫口號，或與支持香港警察言論有關。（微博/@徐明浩_The8）

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