收200萬IG出Post宣傳假音樂節　名模Kendall Jenner或涉串謀詐騙

近年全球興起音樂節熱潮，以超強演出陣容吸引樂迷，不過兩年前一個以「全球最豪華音樂節」作號召的「Fyre Festival」就由一夜之間變成大災難，大批購票樂迷透露這個在巴哈馬群島舉行的音樂節嚴重貨不對辦，去到當地參加活動的人，不止斷水斷糧，更滯留島上無法離開。

這宗世紀大騙案於2017年發生後，因為牽連甚廣，被傳媒大肆報道，音樂節搞手兼行政總裁Billy McFarland已經被判詐騙罪，目前已服刑中。而日前外國傳媒就報道曾在音樂節宣傳片中出現或收錢宣傳的超模，包括Kendall Jenner、Bella Hadid、Emily Ratajkowski、Justin Bieber太太Hailey Baldwin等都被正式起訴。另外，Netflix早前亦推出紀錄片《FYRE：國王的豪華音樂節》，講解整個騙局的來龍去脈。

紀錄片於今年年頭在Netflix上架。（紀錄片海報）

標榜島上豪華享受 最貴門票盛惠10萬港元

由Chris Smith執導的紀錄片，訪問了不同崗位的音樂節工作人員，包括音樂節創意總監、導演、應用程式設計師、宣傳人員、監製和記者等，音樂節正式舉行前5個月，年輕企業家Billy McFarland跟殿堂級嘻哈歌手Ja Rule，在網絡高峰會上宣布籌辦這個超豪華音樂節。McFarland過往舉辦過不同的派對，並成功邀請了大批名人前來參加，而Fyre Festival音樂節除了安排私人飛機接載購買豪華門票的樂迷，更會舉行藏寶遊戲，勝出者更會贏得島上的一片土地。因為McFarland有了全盤計劃，所有工作人員及合作夥伴都對他很有信心，就算一般門票的售價為1000美元（約7800港元）至1200美元（約9400港元）不等，而包機套票更高達價值13000美元（約10萬港元），依然有人購買。

嚴重貨不對辦 音樂節演變成《飢餓遊戲》

McFarland聘請了多位超模道巴哈馬拍攝宣傳片，並在Instagram上載打卡照，而Kendall Jenner亦有上載宣傳照，成功靠這些超模吸引幾百萬的關注。很可惜，這個奢華的音樂節，頓時轉變成超級大災難，到達的樂迷在沙灘等了好幾小時都沒有人安排住宿，現場沒有名模，亦沒有歌手，而所謂的豪華住宿亦只是白色帳篷，連床褥和枕頭都濕透了，在斷水斷糧的情況下，樂迷更瘋狂爭相搶奪島上僅餘的物資，就連舞台還在興建中。最誇張的，就是大會宣傳片中的美食，原來只是一份芝士三文治，令大家發現這是一個大騙局。最後，大會在晚上宣布基於不能控制的因素下取消音樂節，令樂迷震怒。

欺詐總額高達數百萬美元 超模歌手或被控串謀詐騙

據外國傳媒報道，超模Kendall Jenner、Emily Ratajkowski、Rapper Pusha T、Lil Yachty、Migos等名人，於日前被調查Billy McFarland的破產信託管理人Gregory Messer落案控告，因為已經進入司法程序，各方都不能透露更多消息，有報道推測各人很有可能是被控串謀詐騙。Messer目的是透過訴訟來追回籌辦音樂節的高層，從欺詐投資者與合作單位，並過數給名人，供應商和代理商得來的金錢，而金額亦達數百萬美元不等。

消息指，Kendall Jenner靠出Instagram貼文來賺取27.7萬美元（折合約217萬），不過目前已經刪除了相關貼文，控方表示她在發表貼文沒有透露這是宣傳貼文，而Emily Ratajowski所屬的DNA Model Management、賺取了近30萬美元（折合約235萬）。根據訴訟，上述收益款項皆為詐欺者計劃的一部分，因此她們二人不應有直接金錢上的得益，但由於兩人沒有透露作為宣傳活動的角色，加上Kendall Jenner在貼文中暗示姐夫Kanye West會擔任音樂節嘉賓，故此被指對於受眾而言是「缺乏誠意」（Lack of good faith）。