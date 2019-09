「摔角版喜劇之王」《GLOW》絕對腦輕鬆　3日煲晒3季冇難度

Netflix原創王牌美劇《怪奇物語》(Stranger Things)及《破案神探》(Mindhunter)相機於暑假檔期推出,相信不少劇迷都急不及待已經火速煲完。若果大家不是懸疑劇愛好者,下班回家後想看一些不太需要用腦的美劇,同時又喜歡《勁爆女子監獄》(Orange Is The New Black)的話,喜劇《華麗女子摔角聯盟》(GLOW)應該挺適合大家。加上,每集約30分鐘,輕鬆煲完冇難度,而最新一季亦已於8月在Netflix上架。

《GLOW》其實是「Gorgeous Ladies of Wrestling」的簡稱,看到名字便知道劇集是關於女子摔角。劇集改編自1986年至1989年間播出、由David B. McLane創作的同名節目,節目首播後曾風靡美國,背景設定於正值女權主義抗爭的年代,主要講述一名失業女演員Ruth Wilder(Alison Brie飾)盡地一鋪希望靠參演職業摔跤電視節目投身演藝界。Ruth要跟一眾來自不同種族和背景的演員合作,不過因為性格過度熱血,使她被導演Sam Sylvia(Marc Maron飾)「炒魷」,就在此關鍵時刻,Sam卻邀請了Ruth昔日好友Debbie Eagan(Betty Gilpin飾)加入演出,為節目注入新鮮感。劇集自2017年推出後,即大獲好評,更在爛番茄奪得93%高分!

女人都能夠撐起擂台 最適合姊妹一齊煲

整套劇集以女性作主導,設定在女性主義開始興起的時期,主打女劇迷市場,亦非常適合一班姊妹一同收看。在80年代摔角是男人的天下,Ruth跟其餘13位女演員為了這個全新節目一起接受訓練,在特技人Cherry(Sydelle Noel飾)及來自摔角家族的Carmen(Britney Young飾)的特訓下,大家都終於在擂台上打得有板有眼。這班女人由起初睇大家唔順眼,去到為節目團結起來,更每星期商討如何為角色帶來新鮮感,如何打得更激,打得更狠,讓觀眾更加喜歡這群原本Hea爆的主角們。去到第二季中段,Ruth因為拒絕跟電視台老闆上床而令節目被男子摔角節目頂替,令整個團隊為爭取收視而加強特訓,額外花時間設計出一連串高難度招式,務求證明女人比男人更好打,劇情非常熱血,感覺就像看着13位《喜劇之王》尹天仇(周星馳飾)為追夢而奮鬥一樣。

Sheila the She-Wolf(Gayle Rankin飾),深信自己是一隻狼,開心的時候就會發出狼叫的聲音。(劇照)

14角色設計深入立體 每條支線各有特色

首季先以Ruth的故事作切入點,由她帶領觀眾進入摔角的世界,令來自不同背景及種族的角色聚起來。幾乎所有角色都非常「騎呢」,但每人都有深入立體的處理,達到每個角色都是主角的效果,正因為各有特色,在於劇情而言都非常豐富。就像其中一個角色Sheila the She-Wolf(Gayle Rankin飾),深信自己是一隻狼,開心的時候就會發出狼叫的聲音,無論什麼天氣亦會穿上狼皮,雖然直至最新推出的第三季才講解為何Sheila要打扮成這樣,但過去兩季一直都有細心刻劃她意識上更人性化的轉變。

充滿80年代時裝流行元素

近年都興起一股復古時裝熱潮,由於《GLOW》設定在80年代的美國,劇中能夠看到色彩鮮豔的流行服裝,所有演員都穿上高衩運動連身衣、剪了一頭蓬鬆髮型或爆炸頭、誇張顏色的套裝、動物紋緊身褲及短身上衣配高腰褲等造型。另外,亦播出一連串80年代流行音樂,包括Patty Smyth的經典歌曲《The Warrior》、傳奇樂隊Queen的《Under Pressure》、The Go-Go's的《We Don't Get Along》等歌曲。