【攀登者】60年代國家登山隊首度攀上珠峰　世界紀錄竟然有小瑕疵

電影《攀登者》在國慶前夕於內地上映，演員全是國寶級大星，包括吳京、胡歌、章子怡，故事講述中國1960年珠穆朗瑪峰遠征後15年，另一隊登山隊再次挑戰珠峰，途中遇上重重難關危險，但中國登山隊仍然成功登頂，再一次為中國人帶來驕傲。但作為首次登上珠峰的國家英雄，他們創造的紀錄，卻一直未被國際完全認可，究竟當中有何疑點？下文為大家一一拆解。

吳京在《攀登者》，再一次成為國家英雄。（劇照）

《攀登者》作為國慶電影，除了星光熠熠，有吳京、胡歌、章子怡、井柏然等巨星擔正撐場，電影主題亦帶出了中國人堅毅不屈，逆境求存的精神，寓意中國再闖高峰，票房預計一定滿堂紅。故事以聲稱打開世界攀登珠峰大門，中國首隊登上珠峰的登山隊員為背景，在國家英雄登頂後15年，中國登山隊的方五洲、曲松林，加上氣象學家徐纓的協助下，企圖再次登上珠峰，但原來挑戰世界之巔，並非一件易事，要看「戰狼」吳京如何在極地，發揮他超乎常人的攀山能力，成為中國人的驕傲。

片中有不少國寶級演員，男神胡歌是其中之一。（劇照）

《攀登者》精彩劇情逐格睇：

+ 7 + 6 + 5

國慶檔電影《攀登者》，章子怡當然要支持。（劇照）

1960年的中國珠穆朗瑪峰遠征，是人類首次從珠峰北坡攀登成功，創造歷史，而三位成功登頂的突擊隊員分別是王富洲、貢布、屈銀華，而屈銀華更因雙腳腳指凍傷，最後要截肢切走十隻腳指，這個珠峰攀登過程之難辛，可想而知。但他們的努力，卻一直未被國際完全認可，原來按照國際慣例，登頂者必須在頂峰留下紀念品，而中國登山隊員聲稱留下了毛澤東石膏像，但遺憾是石膏像太輕被強風吹走了，而登頂者需要拍攝峰頂360度的環境照片，及登頂隊員的照片，可惜因為當時環境太黑，未有留下相片。中國攀山隊員到達頂峰時氧氣樽已經沒有氧氣，但三人仍逗留了15分鐘，體魄可謂十分強壯，亦因為這三個原因，中國登山隊的世界紀錄，留下了一點小瑕疵。

三位成功登上珠峰頂的突擊隊員，分別是屈銀華、貢布及王富洲。（Youtube影片截圖）