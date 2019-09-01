【多圖】內地最美通緝犯卿晨璟靚近況曝光　出獄後當網紅更有錢途

20歲美少女卿晨璟靚，去年在內地突然爆紅，皆因她被公安通緝，而她的通緝令照片，相貌清秀，瓜子口臉，還有水汪汪的大眼睛，讓網民驚為天人，加上她的名字給人「卿本佳人，奈何作賊」的感嘆，被封為內地最美通緝犯。被公安拘留多時的她，近日接受內地媒體訪問，見到剪了一頭短髮的她，精神不錯，不時發出甜笑，談到未來出獄後打算，原來她希望能當上一名網紅，隨時賺得更多錢。

去年內地少女卿晨璟靚被公安通緝，想不到因為仙氣外貌而爆紅。（城北公安微博圖片）

卿晨璟靚初中畢業後已經沒有繼續學業，之後當上了一名美甲師，由於樣貌甜美，有朋友勸她去當酒托，這份工作是在網上認識不同男子，再相約出來飲酒(吃飯稱為飯托)，到埋單時強逼繳付高昂酒費，若不就範即會被拳打腳踢。卿晨璟靚由2017年開始當上酒托，直至去年11月，有受害人報警，公安對她發出通緝令，想不到照片太美而爆紅，卻令卿晨璟靚擔驚受怕了一星期，最後向警方自首。

卿晨璟靚自首後，近日接受媒體訪問，她稱希望出獄後可以當上網紅。（翻攝自新京報截圖）

卿晨璟靚受訪靚樣逐格睇：

+ 6 + 5 + 4

近日卿晨璟靚接受審訊，而她在受審前接受新京報訪問，鏡頭下見她神情自若，剪了一頭短髮，訪問途中不時發出銀鈴笑聲，但她對於自己所作所為表示十分愧疚，「有朋友做酒托，我見沒有太多身體接觸才加入，每次會分得25%，開頭不知道犯法。我13、4歲時很叛逆，覺得對不起媽媽，想讓媽媽過上好生活，那個時候對金錢的渴望很強烈，我想給她好的東西，可是用錯了方法。」卿晨璟靚被問到出獄後的打算，她表示「金錢可以退回，我可以彌補，但感情是沒有辦法彌補，我希望他們(受害男子)還是不要把這種傷害記在心裡，把這種傷害忘掉，我心裡的愧疚會少一點。未來希望當一名網紅，還要看大家肯不肯給我一個改過自新的機會。」其實以卿晨璟靚的條件，當網紅相信更有「錢」途，不用再幹詐騙勾當。

卿晨璟靚被捕前甜美外貌：