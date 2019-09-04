具惠善IG再爆12條家規　列明禁安宰賢家暴　網友：博同情要有限度

具惠善和安宰賢婚變問題難解。有指具惠善鐵了心不想離婚，不斷透過IG出招。她又公布自己不願離婚的原因是因為寵物，晚上又貼出與安宰賢的生活公約，洋洋灑灑12道家規。但Fans看完並未同情她，反而覺得她陷入了不願放手的偏執，希望她能早日放過自己。

具惠善在筆記本中寫下，「在外面喝酒只能到11點」、「不要帶給他人困擾」、「喝醉後心情好也不能大吼大叫、使用暴力」、「把要洗的衣服放到洗衣間」等生活規範，最後附上安宰賢和具惠善兩人的親筆簽名，象徵夫妻雙方同意這份生活公約。（Instagram@kookoo900 )

具惠善在筆記本中寫下，「在外面喝酒只能到11點」、「不要帶給他人困擾」、「喝醉後心情好也不能大吼大叫、使用暴力」、「把要洗的衣服放到洗衣間」等生活規範，最後附上安宰賢和具惠善兩人的親筆簽名，象徵夫妻雙方同意這份生活公約。

網友看到她公開這些文字，紛紛不忍地留言相勸「姐姐夠了吧」、「放手吧」，也有人不想再看歹戲拖棚，批評「到底有完沒完」。因為她的所作所為並非在挽回安宰賢，而是用輿論將安宰賢越逼越遠，未來夫妻雙方在演藝圈中形象都會受到影響，等於兩敗俱傷。

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