具惠善爆安宰賢與新劇演員發展婚外情　吳漣序最有嫌疑？

韓國演員安宰賢與具惠善離婚風波爆發至今超過半個月，雙方就離婚原因隔空對罵，而韓國傳媒Dispatch今日（4/9）披露安宰賢與具惠善短訊對話，指這段婚姻之所以走到盡頭，源於兩人生活上的微小衝突和誤會，慢慢變成戰爭，最終導致離婚。具惠善隨即發文反擊，明言離婚原因是安宰賢與女演員發展婚外情。

具惠善與安宰賢離婚風波持續一段時間，雙方不斷隔空對罵，過往甜蜜點滴成泡影。（《新婚日記》劇照）

回顧安宰賢具惠善甜蜜點滴

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具惠善透過Instagram質疑Dispatch的報導，因為安宰賢「單單今年就已經換過3次手機」。具惠善又表明離婚原因是安宰賢有外遇：「聽到太多他和現在拍攝中的電視劇女演員的緋聞，所以我心亂如麻，不知道是否應該相信他。但當聽到了跟我說很忙，不常發短訊和打電話的人，卻時時和那個演員聊KaKao Talk，還笑個不停，我覺得被背叛，心像被撕裂一痛疼。」具惠善更明言在安宰賢電腦中，發現與女演員和在酒店穿睡衣吃夜宵的照片，表明會將其作為證據呈上法院。

韓國傳媒《Dispatch》今日披露安宰賢與具惠善短訊對話，指這段婚姻之所以走到盡頭，源於兩人生活上的微小衝突和誤會，慢慢變成戰爭，最終導致離婚。（Viu《K1頭條》提供）

具惠善透過Instagram質疑Dispatch的報導，又大爆安宰賢與現正拍攝電視劇的女演員有婚外情。（IG/@kookoo900）

安宰賢現正忙於拍攝電視劇MBC《有瑕疵的人》，女主角吳漣序被懷疑是具惠善所指的外遇對象。吳漣序所屬公司發表聲明，稱具惠善的推測文章屬散布虛假事實，又認為具惠善對吳漣序造成嚴重名譽毀損，未來或會採取強烈法律措施；至於安宰賢亦否認具惠善提出的外遇指控，並認為具惠善所指「發現與女演員和在酒店穿睡衣吃夜宵的照片」，是過往提及與前女友的合照。