安宰賢婚變前短訊對話內容曝光　具惠善「乳頭不性感」論遭推翻？

韓國演員安宰賢與具惠善離婚風波至今仍未平息，韓國傳媒《Dispatch》今日（4/9）披露安宰賢與具惠善短訊對話，分析這段婚姻之所以走到盡頭，源於兩人生活上的微小衝突和誤會，慢慢變成戰爭，最終導致離婚收場。《Dispatch》又指出，具惠善曾斥責安宰賢與女性曖昧，未有餵飼寵物，還和所屬公司HB娛樂老闆力數具惠善不是，但從兩人對話中沒有看到以上情況。

安宰賢與具惠善八月中爆出離婚，雙方拉鋸不斷。（視覺中國）

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《Dispatch》透露安宰賢和具惠善2017年3月從首爾搬到鄰近的龍仁市，而安宰賢拍攝電視劇《Beauty Inside》（港劇名：愛上變身情人）和《有瑕疵的人》時，就會在首爾租住的寓所暫住。兩人之間未有激烈爭執，大多時候由具惠善提出問題，例如安宰賢忘記具惠善母親到訪，被具惠善斥責，安宰賢因而致歉；具惠善認為安宰賢會邀請外人到首爾的家，要求安宰賢將寓所轉到她名下，令安宰賢感委屈。

韓國傳媒《Dispatch》今日披露安宰賢與具惠善短訊對話，分析兩人離婚原因。（視覺中國）

安宰賢和具惠善之間未有激烈爭執，大多時候由具惠善提出問題，安宰賢順從具惠善意思。（Viu《K1頭條》提供，微博@漂亮虎咚咚翻譯）

安宰賢與具惠善的矛盾，於男方生日（1/7）爆發。當日安宰賢忙於工作，晚上與工作人員慶生，但具惠善力斥男方「醉着酒回家命令我去切西瓜，我手被割了你也裝作沒看到。」儘管安宰賢表示純粹開玩笑，沒有命令具惠善，女方卻指出對方欲提出離婚。最終，7月25日，安宰賢堅決表明要離婚，而具惠善雖然不願離婚，仍向男方索取一億韓元（約65萬港元），安宰賢亦答允對方要求，不過具惠善要求男方交出寓所時，安宰賢以「沒有錢」為由拒絕，兩人最終在7月28日一同商討離婚細節。

安宰賢生日當天與工作人員慶祝生日，兩人矛盾由此爆發。（Viu《K1頭條》提供）

安宰賢同意向具惠善支付65萬港元，但以沒有錢為由，拒絕向具惠善交出寓所。（Viu《K1頭條》提供，微博@漂亮虎咚咚翻譯）

具惠善早前曾提及，安宰賢與其他女性玩曖昧，但《Dispatch》從安宰賢的文字短訊中，沒有發現安宰賢與女性有特別對話；具惠善又大爆安宰賢離婚原因，是安宰賢嫌棄女方「沒有性感乳頭」，但兩人文字短訊中沒有相關內容，反而具惠善有開過類似的玩笑，安宰賢則避而不答。另外，具惠善斥責過安宰賢沒有吃自己精心準備的生日料理，又沒有餵飼寵物，但在文字短訊中，安宰賢感謝具惠善炮製生日料理，亦有提及餵寵物，似乎推翻了具惠善的說法。

Dispatch表示，從安宰賢的文字短訊中，沒有發現安宰賢與女性有特別對話，亦沒有嫌棄女方「沒有性感乳頭」，反而具惠善有開過類似的玩笑，安宰賢則避而不答。（視覺中國）

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