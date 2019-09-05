【一路成年】徐錦江仔仔徐菲人氣急升　暖男個性俘虜女網友

有成年版《爸爸去哪兒》之稱的全新綜藝節目《一路成年》近日開播，五組明星父子／女，包括台灣歌手信與女兒小丸子﹑梁家輝與兩位女兒梁穎晨﹑梁靜曦﹑徐錦江與兒子徐菲﹑男子團體UNINE李汶翰與父親李劍﹑內地演員吳剛與其兒子吳羽卿，齊齊去到四川丹巴縣旅行體驗生活，其中徐錦江與兒子徐菲的討論度最高，原來外表粗獷的徐錦江是如此感性的，令不少觀眾都刮目相看。另外，徐菲的暖男個性甚討大家歡心，有網友甚至話想嫁給他添，是6位星二代中目前人氣最高的。

六位星二代中徐菲（右二）的人氣最高。（微博圖片）

沿用《爸爸去哪兒》的套路，五組家庭分別抽中自己夢想想入住的房屋，在房屋中已經擺放了應有的食物，由爸爸同子女共同煮午餐。在這個時候徐錦江就立即生火煮食，沒想到生火這回事竟然難倒他，一直嘗試了許久都沒有成功，甚至想放棄並叫兒子徐菲來幫助。就在徐菲嘗試生火的時候，徐錦江就一直在旁邊嘮叨輕輕細語表示很難生火，不要浪費時間，此時徐菲就好有耐心安撫爸爸：「你別著急慢慢來這種事情，不能著急。沒關係，有我呢，多大事啊！生火這種東西不能著急，很磨人耐性。我們裝備這麼好，慢慢生總是能生出來的。」這一句說話特別窩心，攻陷了不少觀眾的心，認為他非常有耐心性格好，個人修養非常正面，使不少女粉絲非常鍾愛他，紛紛留言：「我的理想型」﹑「太乖巧懂事了」﹑「温柔有耐心長得帥教養好」…...甚至表示想嫁給他。

徐菲非常有耐心開解徐錦江。（微博圖片）

徐菲目前19歲。（微博圖片）

過去因為飾演鰲拜形象太深入民心，不少人都會覺得徐錦江是大男人一名，沒想到其實生活中的他是如此感性。正因為自己不懂下廚連生火都不識的關係，令他感到沮喪，同時更責備自己，數度在節目中哽咽差點留下男兒淚：「做吃的我不懂，連生個火我也不懂，我覺得我太可憐了﹑太可悲了﹑太無能了﹑也太無助了。如果不來這個節目也不知道自己這麼無用，無能，我一個人簡直生活不下去了。我也不合群，不夠堅強，我甚麼都不會，生活都不會，生存都不會，太沒用了。」聽到鰲拜大人如此一說，不少網友都覺得他好可憐，原來這一頭猛虎天生是心性感慨的，因此好多人都對他改觀甚至於愛上他添，網友紛紛留言：「我現在一點都不怕他了」﹑「超級無敵巨可愛」﹑「他真是反差最大的一個」…...大家都因為他而去追睇這個節目。

徐錦江覺得自己好無用。（微博圖片）

另外，外界只是知道徐錦江有鰲拜﹑港版雷神索爾、水行俠之稱，其實他還有一個非常特別的稱號就是小錦羊，這個原來是他的小名是他媽媽小時候幫他改的，同他形象差太遠不少網友都笑飽肚。

徐錦江叫小錦羊。（微博圖片）