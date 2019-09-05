【德魯納酒店】收視報捷獲獎勵赴曼谷度假　IU名牌斜孭袋意外搶鏡

韓國tvN人氣電視劇《德魯納酒店》本月1日圓滿結束，大結局當晚收視達12.001% ，不只創下開播以來最高收視，亦成功撃敗《機智牢房生活》（11.195%）、《成為王的男人》（10.851%）和《請回答1994》（10.431%），成為tvN最高收視劇集第6名。為了獎勵《德魯納酒店》成績彪炳，tvN特別獎勵劇組赴泰國曼谷旅行，昨日（4/9）主角IU、呂珍九、gugudan成員康美娜，Block B成員P.O等現身仁川國際機場，齊齊啟程享受假期。

《德魯納酒店》本月1日圓滿結束，大結局當晚收視高達12.001%，成為tvN最高收視劇集第6名。（黃Viu《德魯納酒店》畫面）

《德魯納酒店》劇組昨日出發前往曼谷度假，IU回復本色，以鄰家女孩衣着風格現身。（Viu《K1頭條》提供）

男主角呂珍九亦有隨劇組前往曼谷。（Newsen）

《德魯納酒店》劇組機場圖

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IU在《德魯納酒店》飾演張滿月，形象高貴優雅，幾乎所有戲服均是名牌，而昨日現身機場的IU穿上長T-shirt、酒紅色背心和短靴，回復本來的鄰家女孩衣着風格，不過IU身上的側背袋仍份外受人注目，皆因該側背袋是Gucci 2020初春系列Gucci 1955馬銜扣手袋，現售港幣$17,500。其實1日當晚舉行的《德魯納酒店》慶功宴，IU亦是穿上Gucci出品的服裝登場，而去年TWICE擔任IU演唱會嘉賓，為表謝意，IU竟向TWICE贈送iPhone，IU又得悉成員之一娜璉已在使用iPhone，就向對方贈送Gucci首飾，實在非常大方！

IU的衣着平實低調，不過她身上的斜孭袋卻是來自著名品牌Gucci。（視覺中國）

該斜孭袋是Gucci 2020年初春系列Gucci 1955馬銜扣手袋，現售港幣$17,500。（Gucci官網）

TWICE去年擔任IU演唱會嘉賓，IU為表謝意向TWICE娜璉豪送Gucci戒指，分別價值韓元48萬和27萬（約港元3,132和1,762）。（TWICE VLIVE畫面）

IU歌而優則演，又長年忙個不停，收入自然非常豐厚，去年IU更登上「韓國福布斯名人榜」第5位，難怪IU無論穿衣還是送禮都特別闊綽。

IU本月1日出席《德魯納酒店》慶功宴，其外套和手袋均是Gucci當季系列產品，價格分別為韓元580萬和388萬（約港幣3.8萬和2.5萬）。（Viu《K1頭條》提供）

IU《德魯納酒店》慶功宴照片