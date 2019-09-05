f(x)成軍10周年成員相繼離巢　宋茜微博發帖：全面發展個人事業！

2019年9月5日是韓國女團f(x)成軍10周年的日子。 f(x)是韓流二代的代表女團之一，《Electric Shock》、《Rum Pum Pum Pum》、《Hot Summer》、《Red Light》、《Danger》都是她們的代表歌曲，2015年，當這個女團人氣節節上升的時候，成員Sulli（雪莉）宣布退出，其他4名成員Victoria（宋茜）、Amber、Luna、Krystal在2016年推出《4 Walls》專輯後，團體便一直未有新作和活動，宋茜後來亦只專注在內地活動。

Amber今日在個人社交媒體上載了f(x)出道時的五位成員的照片並寫道：「十年間辛苦了，恭喜f(x)、恭喜MeU。」又寫上f(x)出道歌曲《LA chA TA》的歌詞。（Instagram／@ajol_llama）

自日前（1日）成員Amber在個人社交媒體上載親筆信，宣布不再續約、離開SM經紀公司後，內地成員Victoria（宋茜）今日（5日）亦在微博寫下：「一眨眼，十年了。2009年9月5號，我站上舞台正式出道。那個時候我已經懂得，只要付出努力就會有收穫，運氣也很重要，但機會是只給有準備的人的。我只希望自己能抓住所有機會，不留遺憾。而今10週年了，是終點，也是起點。感恩與S.M這十年的所有，我們今後會以一個全新的方式再走下去。」她承諾會不忘初心、勇往直前，又感謝一直以來所有的信任與支持；隨後她的工作室發文：「感恩十年的所有，今後將以宋茜工作室為主體，全面經營個人事業。」而SM隨即表示正在與Victoria商討新的合作方式。

Victoria微博全文；她自2016年起就只集中於內地活動。（微博／@宋茜）

f(x)在8月初的SMTOWN家族演唱會久違合體演出，雖只有Luna、Amber、Krystal三位成員，也讓不少MeU都非常激動。（網絡圖片）

SM娛樂從未宣布f(x)解散

SM發布官方立場，Amber與Luna的專屬合約已經結束，並決定離開公司；而Krystal的合約期則尚未完結，但Krystal早前受訪稱不想再以女團成員身份在台上跳唱，反而想以女演員身份專注演技方面的發展。雖然並沒有宣布f(x)解散，但隨着成員合約相繼結束而離開公司，並有各自的發展路向，作為粉絲雖然為團體的分開感到可惜，亦只能為她們繼續應援，祝福她們的未愈來愈好。

Amber日前上傳與Krystal的合照，並答謝她11年來教她韓文，由此可見，即使二人分道揚鑣，但彼此友情不變。（Instagram／@ajol_llama）

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