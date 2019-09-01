f(x)合體無望？　Amber不續約獲同門師兄Key@SHINee留言祝福

上月初f(x) Krystal才久違地重返舞台，與Amber及Luna合體現身SM娛樂家族演唱會，可是9月第一天Amber就在個人IG上宣布不再與公司續約，令粉絲再一次心碎。Amber上傳韓英親筆信向支持多年的粉絲道謝，SHINee Key都有留言祝福她。

今年是f(x)出道10周年，可是自2016年起，一直都未再有包括中國成員Victoria在內的4人活動，直至8月3日，已3年沒有參與f(x)行程的Krystal終於再與隊友合體，見到她舞台上享受的表情，粉絲再一次抱有一絲期望，或許組合有一天將再以完整體活動。可是相隔一個月後，今天Amber在IG上傳親筆信，交代自己已跟SM娛樂完約，並宣布將不會續約。Amber講到：「我打從心裏，感謝這些年來相信我，以及一直耐心等待我的人。我很期待在另一路上，向你地展示我準備了甚麼。」向支持多年的粉絲道謝。

Amber今天宣布不續約SM娛樂，f(x)合體變相無望？（IG/@ajol_llama）

+ 4 + 3 + 2

留言大多正面鼓勵 Key@SHINee都有份

雖然組合未有公布未來的去向，可是Amber宣布不續約的消息傳出後，粉絲都為合體無期而再一次感到失望。不過Amber IG上的留言，大部分都是正面的鼓勵，大家紛紛祝福她能有更好的發展，作為同門師兄的SHINee Key亦有在IG留言「go amber go!」為她打氣！去年Amber已簽約Steel Wool Entertainment在美國正式開展演藝活動，經過f(x)三年的空白期，希望Amber能夠在其他路上發光發亮。

早前Krystal才重返f(x)舞台，Amber都有在IG上傳三人合照。（IG/@ vousmevoyez）