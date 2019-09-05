資深演員羅冠蘭今天（5日）出席TVB舉辦的《9月星辰》活動，本月生日的她並沒什麼生日願望，因為她差一點都記不起這個大日子：「如果今次唔係公司寄呢個生日派對邀請卡畀我，我都唔記得自己生日。咁我都冇乜諗有咩意義嘅諗法想去做，而家呢啲咁嘅時候我希望寧靜（日子）快啲返嚟。」

冠蘭姐除了回來參加生日聚會，她今天回來是跟TVB簽合約，再回TVB拍劇。（梁碧玲攝）

曾因「教戲」收負評 少出句聲反令人誤會唔肯教

冠蘭姐入行至今已經超過30年，一直以來，她的演出主要在劇場界，舞台劇作品超過一百部，相比之下，拍戲拍劇的數量不算很多，此外，教育也是她的主要工作，以往她曾任香港演藝學院副教授和無綫藝員訓練班導師多年，桃李滿門，而在舞台劇界更是廣受歡迎，尊敬有加，人人都稱呼她為「Miss Lo」，不過原來冠蘭姐曾因為「教戲」而收負評：「我遇過一啲學生佢哋好長情同念舊，但我都遇過好多唔記得我係邊個。咁呢個位我想澄清，我基本上拍戲落廠，有後生演員的話，我係好少出聲教，結果旁觀者見到會話我唔肯教人，其實唔係，我試過有幾次主動去教，有個仲係我以前學生，主動同佢講佢嘅問題，但佢哋唔太高興，係邊個就唔好講。咁我會覺得真係想演成點自己會嚟問，而我主動畀意見未必嗰個鍾意，所以我保留咗。」

冠蘭姐對上一部在TVB拍攝的劇集便是《牛下女高音》，受到「安心事件」拖累，此劇原本是重拍，但很多演員的檔期夾不了，所以放棄，不過近期有傳聞指此劇會「重出生天」。（資料圖片）

暗諷有人唔識貨？ Miss Lo：我唔係啲乜哥乜姐！

冠蘭姐發覺主動教人做戲會有人令人反感之餘，她更說有一個問題一直存在：「其實佢哋（演員）係睇人嘅，如果你係一啲好出名嘅演員，佢哋就會好開心話你聽乜哥乜姐教佢好多，咁我唔係出名嘅人，我係一個老師，我教佢佢可能唔認為值得講。我直頭覺得如果你要請教，大把阿哥阿姐俾佢請教啦，我何必自己去提出意見去教令人唔鍾意呢？所以會形成人哋話我點解唔肯教人呢？我話唔係，大家一齊研究我好樂意，但如果話好似以前咁傻主動去教呢？我諗年代唔同咗了。」冠蘭姐無論在舞台劇和電影界都曾經榮獲獎，包括《香港舞台劇獎》「劇后」，以及《香港電影金像獎》最佳女配角，連國外多個影展也有不錯成績，不知道那些「厭棄」冠蘭姐教做戲的演員會否後悔呢？