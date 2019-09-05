【姊妹淘】吳若希分享跟老公的浪漫承諾 ：互相陪伴走選擇的路

吳若希（Jinny）主持的TVB綜藝節目《姊妹淘》由第四季開始到現在最新一輯第六季也會見到她的出現， Jinny指拍攝這節目獲益良多：「真係好開心，因為呢個節目有好多新嘅化妝技巧，同埋一啲適合女性嘅嘢介紹畀一班姊妹。」

其中有一個環節「姊妹迷津」，歷年都係好受歡迎，今季都會有。（梁碧玲攝）

與以往不同，今季多了一個名叫「姊妹嘈」的環節，主要講講姊妹之間的感情以及與異性相處的問題，Jinny笑言：「第一集我哋已經講緊綠茶婊，我哋發現身邊女性甚至乎一啲藝人，唔係香港，台灣嘅都係。我哋就算冇開名，但大家會知道。我身邊就冇乜綠茶婊，因為我比較多男仔朋友。」

Jinny說在電視播出的是刪減版本，而幕後說的話題很精彩，也有少少十八禁話題。（梁碧玲攝）

近日Jinny推出新歌《愛情無價》，她笑言唱這首歌的時候，腦海想的全是老公：「呢首歌係講夫婦之間嘅承諾，應承一齊行就會一齊行。咁啱嗰段時間我哋屋企都遇到一啲困難，咩事唔講啦，過咗去。但我想話畀老公聽，大家之間唔洗講太多，我哋係會互相陪伴行選擇嘅路。」

Jinny笑言和老公在一起說最多的說話就是互相傷害。（梁碧玲攝）

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