北京電影學院2019年新生合照曝光　網友嫌棄：顏值一屆不如一屆！

內地「三大明星工廠」北京電影學院、中央戲劇學院以及上海戲劇學院每年都吸引不少藝術生報考，幾萬人中錄取幾十人，競爭相當激烈。之不過，雖然報考的人數年年增加，但「高質」的學生似乎越來越少。

北京電影學院是公認的俊男靚女如雲的學校，很多明星包括趙薇、陳坤、劉亦菲、楊冪、鄭爽等都於該校畢業，而今個星期亦是北電開學首周，在曝光的2019屆表演系新生合照中，一班學生（男25人、女36人）身穿白Tee、牛仔褲，青春陽光，不過可能因沒有化妝的緣故，無論男女似乎都相貌平平，還有不少網紅臉，較往屆的學生有些遜色，因此遭網友吐槽「顏值一屆不如一屆」。

2019屆新生合影。（微博@表演系大師兄）

在宿舍的合照中，女生們的辨識度也不高，難以分出你我她。

合照中女生似足網紅，幾乎沒有辨識度。（微博圖片 ）

自拍照也是如此。（微博圖片）

其實北電算是藝術類學院中最注重顏值的高校，首先要求的就是身高、樣貌，接下來才是出眾的才華，因此在招生的第一項外形要求中就會淘汰不少人。

雖然新生們的樣貌受到大家吐槽，不過當中也有出眾的學生。首先就是已經出道的陳飛宇，著名導演陳凱歌與美女演員陳紅的兒子，身高188cm，濃眉大眼，面容清秀，一入學就被大家封為「校草」。他在合照中低調地站在最後一行的角落位，不過看上去有些睡眼惺忪，在另一組照片中就帥氣很多。

站在最後的陳飛宇星味全無，差點令網友認不出。（微博@娛樂扒少）

另一組相中似乎換了一個人。（微博@湖南衛視貼吧）

除了陳飛宇，北電藝考全國第一的馮祥琨也受到大家矚目。在未入學之前，馮祥琨是一位素人，學習了7年的芭蕾舞，身高186.7cm，氣質乾淨秀氣，富有少年氣息，有網友指他眉宇間有點似宋仲基。

馮祥琨秀氣白淨，更被指像宋仲基。（微博@顏值）

而女生方面，也有樣貌清純，撞臉明星的「後起之秀」。

18歲的吳施樂曾經學過幾年芭蕾舞，在內地剛剛播完的都市情感劇《小歡喜》中飾演學霸校花「黃芷陶」，與一班實力派前輩演員黃磊、海清、陶虹等合作，雖然做戲稍顯稚嫩，但相信經過大學訓練之後會逐漸提升。

吳施樂氣質清純。（豆瓣）

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此外，一位名叫沈羽潔的新生也引起大家關注，不少網友指她側臉撞臉「國際巨星」劉亦菲。沈羽潔有一張小巧的瓜子臉，一對大眼睛以及挺拔的鼻樑，身材fit爆，玲瓏有致，生活中風格多變。

沈羽潔被指撞臉劉亦菲。（微博@沈羽潔er）

+ 5 + 4 + 3

另一位撞臉明星的女生名叫吉祥，是一位00後，復讀一年才考入北電，樣貌溫婉大氣，身材瘦削高挑，圓圓的眼睛與趙麗穎有些相似。

吉祥圓圓的眼睛與趙麗穎有幾分相似。（微博@吉祥YEAH）

+ 4 + 3 + 2

除了學生的樣貌，專業成績方面較去年也有所差距。童星出身的吳磊取得2018年北電全國第一的成績，當時他的專業分數為92.85，而今年的全國第一名只有87.68，當然，每年的考題不同，所以也許造成份數的差距。綜觀去年的新生合照，雖然未去到個個樣貌出眾，但放眼望去也各有特色，當中還有宋祖兒、吳磊，還有撞臉Angelababy的林博洋等。

其實今年的大部分女生，拍照似乎都有一些共同特點：戴美瞳，用美顏filter，以及妝容較濃，因而網友們的評價：「單看都仙氣十足，但在班級的合照中卻沒有特別突出的」。不過北電是演藝夢的搖籃，愛美絕非壞事，重要的是要有自己的特色，或者經過四年的歷練會逐漸找到自己的方向。