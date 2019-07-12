慶祝歌迷會成立12周年　鄧麗欣亂棍扑爆蛋糕咁掃興？

鄧麗欣（Stephy）日前為慶祝歌迷會成立12周年，與約50位粉絲舉行一年一度的見面會，每年聚會都設有不同的主題，今年大玩廚藝比賽，美女廚神Stephy更落場炮製甜品心太軟，同時率領9組粉絲自製甜品，再由她親自試食評分選出冠亞季軍！Stephy笑言今次粉絲聚會令她付出沉「重」代價：「其實整甜品會落好多牛油同糖，真係好肥，我仲要試食晒咁多組嘅甜品，唔知要跑返幾多個圈先減得返喇！」

真係食。

挑戰味蕾 抵死狠評

在試食環節時，鐵面無私的Stephy對粉絲的作品有讚有彈，當吃到「地獄級甜品」更會化身「女版Gordon Ramsay」當面狠評，抵死啜核的評語為見面會帶來不少歡樂。此外，歌迷會特製了一個另類蛋糕送給Stephy，她須以木棍用力扑爆蛋糕外層，才會吃到內裏的曲奇及糖果，別具心思。 而在粉絲特設的「你問我答」環節中，當問到「最想合作的男演員」時，現場粉絲們紛紛大嗌「王子！」（Stephy男友邱勝翊），令 Stephy 哭笑不得！對於大批歌迷要求她再開演唱會，她表示一直有計劃再開騷，但希望先發展好電影事業，才正式回歸樂壇，不過為了讓一眾歌迷「解渴」，她即席清唱一曲《心甜》。

你睇Stephy扑得幾狠！

月老牽線 撮合粉絲

見面會接近尾聲時，Stephy感性地答謝一班出席的粉絲：「多謝大家今日出席歌迷會12周年嘅Party，知道你哋來自唔同地方，12年真係一個唔短嘅時間，大家每次都會同我慶祝真係唔容易。啱啱知道有兩位粉絲仲成為咗情侶，好開心，因為大家都支持我，有共同喜好先會走埋一齊。」最後，她答應將以作品及成績回饋粉絲，更提議明年聚會舉辦排球比賽：「多謝嘅說話唔講太多，太老套，認識我嘅人都知我係好實際，我會用我嘅成績、作品嚟直接報答你哋，希望嚟緊實現到你哋嘅夢想──開演唱會喇。」

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