【容祖兒演唱會】黎明現身Joey跪地　《傻痴痴》背後有段尷尬事？

容祖兒《Pretty Crazy》紅館演唱會今晚舉行尾場，雖然Joey連日來只得一天假期，但去到壓軸一場當然去到盡，毫不留力展示天后風範。以《空港》打頭陣，然後到medley《Show Up!》、《好事多為》、《逃》、《美麗在望》加《隆重登場》，炒熱全場氣氛。台上台下都去到盡，Joey形容觀眾的尖叫聲如雷貫耳，嗌到拆天。她又話要充當大家的奶媽，為大家充電。 攝影：葉志明

Dancer築起「人肉皇座」恭請Joey隆重登場。 (葉志明攝)

Joey換上一襲桃紅色長裙唱出《再見我的初戀》，高呼：「你哋嘅少女時代返嚟喇！」唱到一半全場尖叫，就連Joey都話：「你哋知唔知咩係如雷貫耳呀？嗌到拆天咁呀！小心聽日失聲呀！我就話唔驚啫！畀我唱埋先。你哋嗌到我三魂唔見七魄！」接著唱出《天之嬌女》。Joey又講到：「今晚你哋將紅館以外嘅情緒擺低先，如果你哋係iPhone，我就係你哋奶媽幫你叉爆電！」

Joey打完招呼後唱出《逃避你》，本應要返回後台換戰衣，豈料她突然說：「今晚賣大包呀！行出嚟唱多首好唔好呀？」全場叫好和應，Joey再說：「你哋話唔好我都唔制啦！」作為尾場演出，今晚本來訂好的歌單也臨時改變了不少，祖兒心情好，入場樂迷當然有福。

祖兒今晚心情靚，唱多咗幾首歌。 (葉志明攝)

黎明出場前，Joey向觀眾說：「今晚我幫大家搵咗好多青春係咪呀？以下呢段時間係我嘅！大家唔好同我爭呀！我喺核心嘅外圍等佢喺核心嘅內圍出現！」雖然事前已流出了嘉賓名單，但亦無損大家的熱情，全場瘋狂尖叫歡迎另一位天王——黎明出場。Leon是第三位上台支持Joey的天王，令天后到再次變回迷妹，興奮得手舞足蹈，就連Leon都問：「你做咩係咁跳呀？」Joey說：「我控制唔到呀！」Leon神回：「咁你繼續吖，個台好實淨！」兩人合唱《夏日傾情》表情相當大反差，Leon很冷靜，Joey則超激動。

第三位天王黎明現身支持Joey，兩人合唱《夏日傾情》，祖兒顯得相當激動。 (葉志明攝)

+ 3 + 2

Leon出名金句王，到Chit Chat環節，他說：「依家係10點52分，有兩個錯誤。第一，通常10點半我就走咗，第二，10點半通常已經陪緊個女瞓。」話雖如此，Joey難掩激動心情大叫：「Leon！Leon！我可唔可以攬下你拖住你呀？」豈料Leon說：「傾偈嗰陣可唔可以唔拖呀？我要空番隻手拖個女。」

Joey問Leon可唔可以攬下，豈料Leon說：「傾偈嗰陣可唔可以唔拖呀？我要空番隻手拖個女。」 (葉志明攝)

Joey解釋邀請黎明的原因，事源年初一次在餐廳內偶遇，當時Leon答：「8月開呀，我記住佢！」Joey形容對方一口答應，豈料Leon說：「當時我冇應承或者拒絕，哈哈！」Joey變成開籠雀，又說：「當時見到你真係好興奮，無啦啦見到黎明。」旁邊的Leon即爆金句：「因為夜晚見到黎明係咪？」台下觀眾即爆笑。

祖兒再問，Leon成日賜人金句，可有金句贈自己？黎明說：「你頭髮好金，總之就Good Luck。」Joey又講到十分喜歡《原振俠》，Leon提到當年Plug歌一段往事：「當時喺電台宣傳，咁啱有一班智障人士，希望我清唱首歌為鼓勵佢哋，但我話呢首新歌唔唱得㗎⋯⋯」有口難言的Leon，隔了一會說：「因為呢首歌叫《傻痴痴》。」然後兩人再合唱《傻痴痴》。