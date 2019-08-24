張敬軒爆容祖兒演唱會秘辛：受傷後若無其事繼續表演

容祖兒（Joey）《PRETTY CRAZY》紅館演唱會已進入尾聲，演唱會將於今日（24日）迎來尾場，雖然Joey未曾抱怨過辛苦，但粉絲們其實心中明白這十多天以來Joey絕不輕鬆。張敬軒作為Joey演唱會的調音師，一路陪著Joey走來，見證著他口中這個「瘋婦」近乎瘋狂的努力，昨日（23日）終於忍不住在Instagram 寫下自己的想法，字裡行間流露出對Joey的敬佩之意，連蔡卓妍（阿Sa）都不禁留言為兩人的努力鼓掌。

張敬軒昨日（23日）終於忍不住在Instagram 寫下自己的想法，字裡行間流露出對Joey的敬佩之意，連蔡卓妍（阿Sa）都不禁留言為兩人的努力鼓掌。（IG圖片／hinscheung ）

回顧這十多天來的所見所聞，軒仔希望令讓更多愛Joey的人知道她有多努力，先提到第一晚機件故障發生：「她要把十八場演出中僅有的兩天休息，犧牲一天作為給觀眾和歌迷的補償。還要和台前幕後過百名的工作人員的行政協調，只要台前幕後條件允許，她可以不休息，必須要為當晚的觀眾補演一場，絕不能辜負觀眾。」

軒仔希望讓更多愛Joey的人知道她有多努力，先提到第一晚機件故障發生：「她要把十八場演出中僅有的兩天休息，犧牲一天作為給觀眾和歌迷的補償。還要和台前幕後過百名的工作人員的行政協調，只要台前幕後條件允許，她可以不休息，必須要為當晚的觀眾補演一場，絕不能辜負觀眾。」（IG圖片／yungchoyee）

再說起Joey的滿身傷痕：「主要是腳掌上的水泡和排練時引發的關節痛，新傷舊患共冶一爐。更明顯的是她手臂下有許多傷痕，原來是服裝上的珠片因為舞蹈動作而𠝹開的皮膚，是這些天累積下來的。化妝師為她遮上遮瑕，若無其事地離開坐（座）位，走向舞台。一切在現場發生的，是如此地理所當然而又輕描淡寫，但旁人看在眼裡，卻有千斤重。」

再說起Joey的滿身傷痕：「主要是腳掌上的水泡和排練時引發的關節痛，新傷舊患共冶一爐。更明顯的是她手臂下有許多傷痕，原來是服裝上的珠片因為舞蹈動作而𠝹開的皮膚，是這些天累積下來的。化妝師為她遮上遮瑕，若無其事地離開坐（座）位，走向舞台。一切在現場發生的，是如此地理所當然而又輕描淡寫，但旁人看在眼裡，卻有千斤重。」

但説到勞苦功高，軒仔絕對應記一功，阿Sa看到軒仔的帖子後也不禁留言大讚軒仔：「你哋兩個都係我生命裏面嘅天使嚟㗎！佢付出120%嘅努力去帶比觀眾一個精彩絕倫嘅演唱會！明明本身個演唱會都唔關你事，但係你唔放心，寧願推走啲嘢做，或者日頭做完嘢 夜晚又即刻趕過去，完咗演唱會再趕返去做嘢！你地（哋）兩個喊死人喇！唔好講咁多，完咗show 一齊去鬆下，按摩、食飯、卡拉OK⋯⋯我請。」