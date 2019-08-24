張敬軒爆容祖兒演唱會秘辛：受傷後若無其事繼續表演

容祖兒（Joey）《PRETTY CRAZY》紅館演唱會已進入尾聲，演唱會將於今日（24日）迎來尾場，雖然Joey未曾抱怨過辛苦，但粉絲們其實心中明白這十多天以來Joey絕不輕鬆。張敬軒作為Joey演唱會的調音師，一路陪著Joey走來，見證著他口中這個「瘋婦」近乎瘋狂的努力，昨日（23日）終於忍不住在Instagram 寫下自己的想法，字裡行間流露出對Joey的敬佩之意，連蔡卓妍（阿Sa）都不禁留言為兩人的努力鼓掌。
張敬軒昨日（23日）終於忍不住在Instagram 寫下自己的想法，字裡行間流露出對Joey的敬佩之意，連蔡卓妍（阿Sa）都不禁留言為兩人的努力鼓掌。（IG圖片／hinscheung ）
回顧這十多天來的所見所聞，軒仔希望令讓更多愛Joey的人知道她有多努力，先提到第一晚機件故障發生：「她要把十八場演出中僅有的兩天休息，犧牲一天作為給觀眾和歌迷的補償。還要和台前幕後過百名的工作人員的行政協調，只要台前幕後條件允許，她可以不休息，必須要為當晚的觀眾補演一場，絕不能辜負觀眾。」
軒仔希望讓更多愛Joey的人知道她有多努力，先提到第一晚機件故障發生：「她要把十八場演出中僅有的兩天休息，犧牲一天作為給觀眾和歌迷的補償。還要和台前幕後過百名的工作人員的行政協調，只要台前幕後條件允許，她可以不休息，必須要為當晚的觀眾補演一場，絕不能辜負觀眾。」（IG圖片／yungchoyee）
再說起Joey的滿身傷痕：「主要是腳掌上的水泡和排練時引發的關節痛，新傷舊患共冶一爐。更明顯的是她手臂下有許多傷痕，原來是服裝上的珠片因為舞蹈動作而𠝹開的皮膚，是這些天累積下來的。化妝師為她遮上遮瑕，若無其事地離開坐（座）位，走向舞台。一切在現場發生的，是如此地理所當然而又輕描淡寫，但旁人看在眼裡，卻有千斤重。」
再說起Joey的滿身傷痕：「主要是腳掌上的水泡和排練時引發的關節痛，新傷舊患共冶一爐。更明顯的是她手臂下有許多傷痕，原來是服裝上的珠片因為舞蹈動作而𠝹開的皮膚，是這些天累積下來的。化妝師為她遮上遮瑕，若無其事地離開坐（座）位，走向舞台。一切在現場發生的，是如此地理所當然而又輕描淡寫，但旁人看在眼裡，卻有千斤重。」
但説到勞苦功高，軒仔絕對應記一功，阿Sa看到軒仔的帖子後也不禁留言大讚軒仔：「你哋兩個都係我生命裏面嘅天使嚟㗎！佢付出120%嘅努力去帶比觀眾一個精彩絕倫嘅演唱會！明明本身個演唱會都唔關你事，但係你唔放心，寧願推走啲嘢做，或者日頭做完嘢 夜晚又即刻趕過去，完咗演唱會再趕返去做嘢！你地（哋）兩個喊死人喇！唔好講咁多，完咗show 一齊去鬆下，按摩、食飯、卡拉OK⋯⋯我請。」
阿Sa看到軒仔的帖子後也不禁留言大讚軒仔亦為容祖兒犧牲不少。（IG圖片／hinscheung ）
在 Instagram 查看這則貼文
我總想為這些天在台下的所見所想寫些什麼，但又覺得好似不用寫些什麼。要寫的，如果你有入場，大概都已經看到了吧。有些說話在台上講，矯情之餘，更怕自己和那位瘋婦哭成淚人，失禮街坊。可是，演唱會就到尾場，寫就寫吧，這十多天來的的所見所聞，的確值得讓更多愛她的人知道。 第一晚，機件故障發生後，她在台下幾近崩潰，辛辛苦苦經歷兩個多月日日夜夜的練習綵排，絕不能這樣付諸流水，也絕不能對不起觀眾，所以她把十八場演出中僅有的兩天休息，犧牲一天作為給觀眾和歌迷的補償。要知道補演一場，不是她自己和公司說了算，台前幕後過百名的工作人員的行政協調絕不是錢能解決的事，要知道當中還有俄羅斯、韓國等等團體，從解釋到商量再到確認，我諗起都頭暈。然而，眾人頭暈之際，她早已把自己身體的負荷拋到九霄雲外，只要台前幕後條件允許，她可以不休息，必須要為當晚的觀眾補演一場，絕不能辜負觀眾。 至於我前晚說的傷，主要是腳掌上的水泡和排練時引發的關節痛，總之新傷舊患共冶一爐。每天回到場館綵排前和演出結束後，我發覺她自己口中總是有意無意地唸唸有詞，我一開始以為她在背歌詞，某晚留心聽下，原來她吟吟沉沉在說「Szzzz...我條腰好痛...嘩好痛...Szzzz...」一天下午，我在化妝間𥚃看到十分old school 的「雞眼貼」，我心想容小姐要它做甚？原來，平時練舞有波襪有波鞋，可是台上表演，為求舞台效果，只能有絲襪與高跟鞋，基本上與裸足無異，十幾場下來，腳掌被磨出水泡。原來雞眼膠布中央的海棉圈能把她的傷口圍起來，盡量與鞋減少磨擦，減低疼痛，所以她每晚都會換上新膠布才把鞋子穿上......又有一晚，臨出場前我發現她手臂下有許多傷痕，原來是服裝上的珠片因為舞蹈動作而𠝹開的皮膚，是這些天累積下來的。她著我遞給她枱面上的那支紐西蘭特產萬能膏，隨意地在傷口上抹上一層，化妝師為她遮上遮瑕，若無其事地離開坐位，走向舞台。一切在現場發生的，是如此地理所當然而又輕描淡寫，但旁人看在眼裡，卻有千斤重。 不記得當年是Starlight還是1314， 她因為體力透支而在演出期間患上感冒，頭暈眼花是頭盤，失聲是主菜...抗生素、類固醇竟然瞬間變得與Dancer和樂團同樣重要。每晚完騷回到房間，她躺在床上，望著天花板默默地哭，床單不斷為她接下有如泉湧的眼淚。正如見到這一幕的人所說，這一刻沒有人能幫到她；擔憂、無助、無奈、自責、內疚...所有的感受，全由她一人承受。所以到了Pretty Crazy2019這整整十七天以來，當我們早已回家睡下的時候，天曉得她的腦袋裡經歷了什麼。 又如前晚，開場前要背熟每天新增的環節和溫習歌詞 #要知道她台上的提詞器其實只是為嘉賓而設的 還要Take care團隊成員工作上的情緒至上台前最後一刻。其實煩惱的瑣事，真的交給我們就好，但她還是盡力一一處理好。 我感激能參與到這個製作當中，我感恩我每晚都在上一堂活生生的勵志課，我實在獲益良多！容祖強身邊盡是善良可愛的人，她值得所有的愛。 望著舞台上那個精彩的瘋人，我在想，能超越容祖兒的人，只有她自己。 餘下兩場，唔該各位嗌爆個場，幫佢叉爆電。 Makeup by @cyruslee1018 Hair by @ritzlam @hair.corner Styling by @constanclee @cons.style Very Special Thanks to: Coat and jeans: @balmain @joycehk Boots: @louboutinhomme Jewelry: @johnhardyjewelry 火龍果jacket drawing by: @kali.livinglog Photo by @cho_journey @whoisnonsense