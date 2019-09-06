【英國王室】4歲夏洛特公主首入學　害羞匿凱特王妃身後乖巧精緻

英國威廉王子（Prince William）與凱特王妃（Kate Middleton）結婚8年，育有兩子一女，一家人溫馨幸福。當地時間昨日（5日）早上，4歲的夏洛特公主（Princess Charlotte）迎來入學首日，她在父母的帶領下，與早兩年入學的哥哥佐治王子（Prince George）一起入讀倫敦私立學校Thomas's Battersea。

在皇室發布的短片和照片來看，威廉王子和凱特王妃心情大靚，兩人分別手拖佐治王子與夏洛特公主，兩位小朋友身穿海軍藍冷衫校服，搭配同色的短褲與短裙，腳踩黑色皮鞋，乖巧精緻。而初次返學的夏洛特公主拖著媽媽的手跟在後面，有些害羞又有些興奮，反觀佐治王子就淡定不少。

夏洛特公主害羞地跟在媽媽身後，相當可愛。（GettyImages）

被外界封為「最會着裝的王妃」之一的凱特王妃以一襲Michael Kors的玫粉色印花V領連身裙亮相，搭配一條黑色腰帶，達到修身效果，與一對黑色高踭鞋顏色相呼應，簡潔優雅，又不失貴氣。而威廉王子則以藍色西裝搭配霧霾藍襯衣，簡約舒適。二人手中都拎著兩位小朋友的書包，無論穿衣打扮抑或行為舉止，整個形象都非常貼地，難怪深受民眾愛戴。

凱特王妃這件連身裙是Michael Kors的舊款，她曾在2018年5月穿過去溫莎城堡，參加哈里與梅根的婚禮彩排。（GettyImages）。