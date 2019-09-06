王貽興孖劉翁搵素人拍《搖滾校園》　暫時唔拍暗黑劇：要清澀！

王貽興今日（6/9）為香港開電視節目《男士堂》錄影，今次更是與黃心美一同主持，組合十分新鮮。他接受《香港01》訪問介紹節目內容：「個節目係講男士興趣，例如買咗個倉放Figures，又或者有人鍾意皮革嘢，整畀啲朋友，甚至賣埋畀外國人。」他也表示周日晚10點半（8/9）就是首播，十分期待。

王貽興與黃心美主持新節目《男士堂》。（陳順禎攝）

談到近況，王貽興就表示除《男士堂》外，還忙於新劇集拍攝籌備的工作。他說：「近排啱啱完成咗《黑市》電視劇煞科，而家忙緊下一套劇嘅前期，拍完之後12月就有一個大型青春歌舞劇。呢排就忙緊Casting，因為要搵女主角，而且唔單止電視劇，仲有舞台劇同一啲周邊事情發生，成個Project會好令人興奮。」他還表示對電視劇《黑市》充滿期待：「呢個都算係香港電視尺度上幾破格嘅，而家就畀緊QC方面嘅朋友睇緊，希望唔會剪走太多。」

2018年播出的《陽關道》口碑十分之好，更在Netflix上架。（劇照）

說起籌備當中的青春歌舞劇《搖滾校園》，王貽興今次除公開招募女主角外，還邀請了ViuTV的男子組合MIRROR粉墨登場。他說：「其實我同劉翁都好鍾意做一啲人哋唔做，但係我哋成長嘅時候啟蒙到我哋好多嘅回憶，其實青春歌舞劇都係香港入面好好嘅電視劇品種，但係而家已經冇人再做，所以我同劉翁諗諗下，既然拍咗咁耐Dark Side嘢，又不如試下呢啲，睇下觀眾接唔接受到。」

嚟緊仲有《黑市》！勁期待。（IG@ongyihing）

為什麼會找MIRROR合作？他回答說，其實也是經由花姐「搭路」：「事緣上次拍《黑市》嘅時候，MIRROR嘅成員就嚟拍，花姐就嚟探班就見到我哋兩個好有心機咁（指）導佢啲仔仔，佢哋都學到好多嘢，然後花姐就問我哋：『敢唔敢同我合作下，畀集MIRROR佢哋拍？』」花姐會不會「落場」？他笑說：「嘩……我諗排下隊先啦，其實好多人排隊嚟客串。」更形容「花姐」是秘密武器，要留待第二季壓軸登場。

王貽興講笑話近排自己好受後生女「歡迎」，因為最近正為新劇搵素人女主角。（陳順禎攝）

那麼，又為何會想為新劇《搖滾校園》招募素人女主角？他解釋說：「因為而家嘅演員，你見慣見熟嘅時候，就會對佢冇Fantasy。」他又以台灣「九把刀」的電影作例子，都是喜愛起用新演員。「點解好睇？因為基本都係用素人做演員，真係好清澀、好年輕後生嘅感覺唔係完全可以靠演技彌補。」他透露，下個星期將會開始試鏡：「而家IG成日畀人瘋狂轟炸Send打鼓、彈結他片畀我，全部都係11，12歲，問我可唔可以去Casting。」更笑說很多少女都為了看偶像MIRROR而扮識夾Band，希望趁Casting當天能找到真正懂得夾Band的素人。

絕密《黑市》劇照：