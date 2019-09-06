【她她她的少女時代】余思霆大玩制服誘惑　有望靠姣上位？

TVB劇集《她她她的少女時代》播出後引起不少觀眾共鳴，反應不俗。劇中除了有面臨中年危機的田蕊妮、曹永廉、李思捷等之外，幾位年青演員包括林凱恩、余思霆、林宣妤等都表現出色。在昨晚（5日）播出的一集中，飾演張晴（林凱恩飾）同學的余思霆，因為一直暗戀張智強（曹永廉飾），使盡渾身解數「溝」Uncle，更拍了一輯Cosplay的性感相，相當養眼！

余思霆在劇中暗戀曹永廉飾演的張智強。（YouTube影片截圖）

仲影咗一輯Cosplay的性感相，相當誘人！（電視截圖）

劇情講到迎風（田蕊妮飾）發現Miki（余思霆飾）拍了一輯性感相準備向張智強（曹永廉飾）示愛，但她擔心智強抵受不了Miki的誘惑，會令女兒張晴（林凱恩飾）毀三觀，腦中更浮現出Miki躺在床上勾引智強的畫面！余思霆在演這一幕時不止以比堅尼上陣，眼神更充滿挑逗性，無論是表情還是神態都完美演繹出一種「姣」的感覺，令人印象深刻！

余思霆呢個眼神電死人！（電視截圖）

+ 5 + 4 + 3

有網民將余思霆的演出同李佳芯（Ali）作對比，事關Ali過往曾演過不少「姣花」及「小三」的角色，更憑着性感及入型入格的演出，成功引起關注，曾被封為「御用小三」。Ali在2014年的台慶劇《名門暗戰》中飾演岳華的情婦秘書Ivy，她更先後偷食李天翔同黃浩然，引起不少觀眾關注，而在《巨輪II》中被吳岱融用錢掟她的一幕更被網民瘋傳。Ali在劇中性感又嫵媚的演技好評如潮，2017年更憑着《踩過界》中喜愛夜蒲的女法官Never一角獲得《星和無綫電視大獎2017》「我最愛TVB女主角」。近年Ali一改戲路，更憑《BB來了》獲得視后，絕對是「姣」上位的代表人物！

李佳芯曾演過不少「姣花」及「小三」的角色，她在《踩過界》中飾演喜愛夜蒲的法官。（YouTube影片截圖）

+ 7 + 6 + 5

余思霆連做Gym都落力在曹永廉面前騷身材！（YouTube影片截圖）

余思霆在劇中三番四次勾引曹永廉，就連做Gym都落力在對方面前騷身材，除了特登彎腰之外，更做出高難度動作空中一字馬。除此之外，余思霆更出動護士裝「姣溝」Uncle，是男人看到都絕對「暈晒浪」！余思霆這次的演出咁豁出去，對眼電力強勁，更女人味十足，一顰一笑都充滿魅力，不少觀眾都認為她再磨練下演技，有望成為下一個視后！

余思霆仲出動護士裝！（YouTube影片截圖）

+ 6 + 5 + 4

點擊下圖睇余思霆更多靚相：