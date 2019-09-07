王敏奕曾國祥首選台灣婚嫁品牌　打造清新森林婚禮

王敏奕（Venus）和曾國祥（Derek）日前在日本北海道舉行森林婚禮，邀請了數十位摯親出席，見證人生最重要的一刻。從婚紗花球到場地佈置都很清新簡潔，卻在細節中暗藏心思，才能成就這一場溫馨難忘的婚禮。

王敏奕和曾國祥在日本舉行森林婚禮，簡約溫馨。（IG圖片／beverly_mijia）

婚紗選用台灣品牌 波希米亞風夠清新

Venus沒有選擇近年大熱的性感以色列婚紗，她穿上台灣品牌MS IDEAS的復古波希米亞婚紗，沒有傳統婚紗的厚重，輕盈的Boho設計讓新娘也可以優雅地在森林隨意中漫步。刺繡古董頭紗畫龍點睛，古典中帶波希米亞風格，非常適合森林婚禮。

MS IDEAS是不少台灣歌手藝人的首選，包括林宥嘉太太丁文琪、昆凌、瑪莎老婆Vicky以及徐佳瑩等，都是該品牌的捧場客場。除了婚紗，MS IDEAS擅長打造清新自然風格的婚禮，當中BEVERLY 米嘉和SUMMER TUNG更分別是台灣星級化妝師和攝影師，Venus曾指MS IDEAS是她唯一的選擇。

+ 11 + 10 + 9

佈置簡約自然 和應森林主題

婚禮佈置以綠色和白色為主，用上大量象徵純潔愛情的滿天星、雛菊和白玫瑰，砌成拱門和花路，加上木色長凳，完美呼應森林主題，非常夢幻。晚宴在一個搭建的透明帳篷中舉行，天花以綠色花草和無數燈泡點綴，透著晚空，有一種半戶外用餐的感覺，讓新人和賓客更親近大自然。

所有花草佈置，呼應森林婚禮主題。（IG圖片／dannytanguk）

+ 5 + 4 + 3

煙花下共舞 婚禮璀璨難忘

當夜幕低垂，在森林中沒有大廈街燈，一對新人安排了放煙花環節，漫天煙火夜空璀璨，新郎新娘在花火下興奮共舞擁吻，雖然看不清表情，也能被他們真誠的快樂感染。

一對新人在煙火下興奮共舞。（IG圖片／kandybubu）

只邀摯親出席 小型婚禮更溫馨

森林婚禮沒有太多繁文縟節，卻有最真摯的笑容，和賓客最真誠的祝福。不像一些大排筵席的婚禮，許多時賓客來到，放下人情，最多只能跟一對新人拍一張合照，僅能祝福一句「恭喜」，握一下手就沒有其他機會跟新人交流了。而小型婚禮，邀請的賓客不多，每個都是摯親，新人可以有更多時間跟每個來賓寒暄合照，因為不用趕程序，所以有更多的精神去細味和投入自己的婚禮，這樣更加貼近婚禮的本質意義。當然每一個人所追求的婚禮也不一樣，如果你也一個崇尚自然簡約的人，不妨參考Venus和曾國祥的森林婚禮。

婚禮不需要鋪張，有摯親見證就夠。（IG截圖／missjni）