【德魯納酒店】韓國YouTuber親探「陰間隧道」　行完竟有驚人發現

由IU（李知恩）、呂珍九主演的tvN劇集《德魯納酒店》於上周日（1日）大結局，但大家對該劇的熱度尚未減退，討論度依然很高。

劇中除了IU的服裝令人格外矚目之外，很多場景也給大家留下深刻的印象，尤其是每一個得到治癒後的靈魂，都會經過的「三途川」，由人間通往陰間的隧道，出鏡率相當高。日前，有一位韓國YouTuber便親自前往這個隧道一探究竟。

劇中的「三途川」出鏡率極高。（視頻截圖）

其實這條隧道並不寬敞，周圍雜草叢生，滿佈青苔，就算是白天也很冷，放眼望去有些陰森恐怖的感覺。而拍攝時因為使用了燈光與煙霧營造氣氛，所以令畫面更加詭異。

現實中的這個隧道很黑暗，而且兩旁雜草叢生，佈滿青苔，看上去就很陰森。（視頻截圖）

有網友表示，觀看劇集時，每次一到隧道鏡頭，地面總會有積水，而事實上，隧道兩邊都有大量的水順着石頭留下來，隧道中也在不停滴水，所以導致地面積水，而並非劇組有意安排。

隧道中一直在不停滴水。（視頻截圖）

在通向隧道另一邊的過程中，這名YouTuber表示裏面相當黑，不是想像中的福地，而且兩面的牆上都殘留着歲月的痕跡。

隧道兩邊的牆面都破舊不堪。（視頻截圖）

走完隧道之後，YouTuber發現這一邊比入口要乾淨很多，不止沒有那麼多的雜草樹枝，也沒有那麼潮濕，而且明媚不少，因此他在字幕中寫到：「對面（劇中的場景，即頭先的入口）更似陰間」。

劇中的「陰間」似乎比「人間」明媚不少。（視頻截圖）

該YouTuber在片尾還告知大家由首爾到達此地大概需要2小時路程，如果沒有車，使用公共交通不是很方便，地址是：66, Uiam-ro 1-gil, Bongyang-eup, Jecheon-si, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea（충청북도 제천시 봉양읍 원박리 154 일대）。