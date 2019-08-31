【德魯納酒店】隱藏未來韓劇男神！　兩大小鮮肉與IU關係非比尋常

討論度極高、收視節節攀升的韓國電視劇《德魯納酒店》（호텔 델루나）將在9月1日迎來大結局，除了有人氣歌手IU和童星出身的呂珍九當男女主角外，更有兩位新晉小鮮肉吸引了大眾的視線。這兩位男配角在劇中都與德魯納酒店社長張滿月（IU飾）的前世今生有着千絲萬縷的關係，他們分別是飾演IU前世戀人高青明的李到晛和飾演IU最佳拍檔延宇／朴英秀的李太善，讓我們一起了解這兩個潛力股！

《德魯納酒店》中除了有觀眾看着他長大的呂珍九（右三），還有近來在《新西遊記》等綜藝節目爆紅的Block B成員P.O（左二）！（劇集海報）

李到晛在《德魯納酒店》中飾演武功高強的古代護衛，他以哥哥身份自稱，並守護在妹妹滿月身邊，加上穿上古裝後帥氣的外形和有點邪魅的笑容，使一眾女粉絲想了解他更多之餘，更搶着要取代張滿月當他的妹妹，從而令李到晛這個名字登上了韓網的熱搜榜。李到晛在1995年4月11日出生，現年24歲，是一名身高182cm的長腿歐巴；他是樂華娛樂旗下演員之一，是為丁一宇的師弟，與丁海寅的感覺有幾分相似。李到晛在Instagram已經有超過32萬粉絲，他不時上載生活照，除了喜歡狗狗愛心滿分外，他的日常私服造型亦讓網民大讚很有「男朋友」的感覺！

李到晛與IU在劇中上演虐心之戀，他飾演的高青明更不惜化身螢火蟲守護在滿月身邊超過千年！（網絡圖片）

原來李到晛之前已經參演過好幾部電視劇，包括：在2017年的《機智牢房生活》飾演鄭敬淏的少年時期；在2018年的《雖然30但仍17》，李到晛與安孝燮、趙賢植同為賽艇部成員；在2018年的《先熱情地打掃吧》裡飾演金裕貞的弟弟，可惜並沒引來太多觀眾的注目，直到正在熱播的《德魯納酒店》才稱得上為代表作；而他接下來更會在《偉大的Show》中飾演少年時期的宋承憲，合作的藝人都在韓劇圈有一定的地位，看來李到晛未來有望成為新一代韓劇男神！

+ 21 + 20 + 19

他前世是與張滿月一起長大的青梅竹馬延宇、今生轉世成守護正義的警察朴英秀，他是演員李太善。李太善在電視劇《德魯納酒店》中，古裝與時裝的形象相差頗大，穿古裝時飾演小偷，臉上也總是畫上髒髒的妝，掩蓋了帥氣的面容；但他從延宇變身成朴英秀後，使不少觀眾眼前一亮，紛紛稱讚李太善笑起來甚有暖男的感覺，只是在身高上稍為輸蝕了一點。很多人都說李太善與《步步驚心：麗》的演員姜河那有幾分相像，小編則覺得與X1的成員金曜漢也有幾分相似，大概是因為俊男都有不少共通點！

李太善和IU在劇中一起經歷不少苦難，終於在千年後轉世重遇。（Instagram／@taeseon_0716）

李太善的生日是1993年7月16日，畢業於慶熙大學戲劇電影系，2016年以演員身份出道，是為Namooactors的旗下藝人，算是演員公司中的名門，皆因李太善的師兄師姐包括：池晟、李準基、文彩元、朴敏英、文瑾瑩、金香起等，相比起其他新演員應是有較好的演藝資源！李太善在2016年在《戲子》演樂隊低音結他手出道；在2017年的《機智牢房生活》飾演朴海秀的少年版；在2018年的《我的ID是江南美人》飾演車銀優十分信任的酒吧哥哥。有可靠的前輩們支持，相信他很快便會成為韓劇界灼手可熱的新星。

+ 10 + 9 + 8

有留意開韓劇的粉絲們都知道，近年當紅的電視劇30代初半的男主角來來去去也是那幾個：宋仲基、李鍾碩、李敏鎬、金秀賢、朴敘俊；年輕一點的90後有朴寶劍、南柱赫、楊世宗、禹棹煥、徐康俊；又或是由偶像轉型當演員的有L、車銀優等……好像很久也沒看到韓劇中有比較突出的新面孔，所以這次有新演員能引起觀眾關注是好事，也能使觀眾有更多新鮮感！

點擊圖輯看IU在《德魯納酒店》的美照！！