【閃電傳真機】30周年再合體慶祝　譚玉瑛唐韋琪完全冇變！

閃電！閃電傳真機！ 《閃電傳真機》主題曲

原來無綫經典兒童節目《閃電傳真機》已經有30年歷史！繼2017年譚玉瑛號召各位主持和製作人員一起舉辦了「搞大咗閃電傳真機同學會」聚會慶祝28周年之後，日前她又再次舉辦了一次「再搞大D閃電傳真機30周年」慶祝派對，座上客包括有譚玉瑛姐姐、唐韋琪、麥長青（麥包）、黃智賢、張沅薇、顏菁葦、還有一眾當年的童星例如黃芳雯。

點擊下圖逐格睇吓當晚嘅盛況：

+ 9 + 8 + 7

極大變化！

從以上圖輯可見，除了一眾童星是大家未必認得之外，無論是譚玉瑛姐姐、唐韋琪、麥包和阿黃智賢等等都沒有太大變化，唯獨呢位穿紅色衫的先生，看起來熟口熟面，但卻想不起名字。其實這也難怪，據知當晚有不少座上客第一眼都未能認出他的身份，因為他現在的樣貌和身形，與他仍在TVB當藝員的時候差距太遠。其實觀眾們最近亦看過他的「演出」，他就是早前淩晨時段播放的《烈火雄心II》中的賢仔－蔡子健！

蔡子健嚟緊50歲㗎喇。（黃芳雯Facebook）

轉咗行好耐啦

蔡子健在1993年加入無綫藝員訓練班，初期以主持兒童節目為主，至1997年開始主持旅遊節目並參演劇集，，例如《陀槍師姐III》、《大唐雙龍傳》、《翻新大少》及《烈火雄心II》等，當時他又有「旅遊王子」之稱。而在2010年，蔡子健完成工商管理碩士課程並於同年離開無綫，轉行任職財務策劃師。

回顧吓當年嘅《閃電傳真機》：