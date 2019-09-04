【香港唱好演唱會】汪明荃號召朋友齊開騷　有巨星竟然冇觀眾？

近日，有觀眾發現TVB翡翠台中有兩段《香港唱好演唱會》的宣傳片段，一段由阿姐汪明荃拍攝，另一段則找來Do姐鄭裕玲搭檔農夫拍攝，尤其後者以「分化」阿姐和Do姐的形式去宣傳，觀眾均表示非常受落。

每個年代，每一個人，都有屬於自己嘅飲歌！ 阿姐汪明荃

一無所知？

不過，距離《香港唱好演唱會》播出的日期不到10日，觀眾除了只知這個大騷必定會有阿姐汪明荃做主持之外，對其內容卻一無所，即使兩段宣傳片段中，亦幾乎沒有任何資訊，只知「呢個騷呀，你知唔知有幾多好正嘅歌手，唱幾多好正嘅歌呀？」以及「到時仲會介紹全城優惠，衣食住行樣樣有齊！」據消息人士透露，現時全個無綫電視城都正在為9月8日舉行的《香港小姐競選2019》而忙碌，而對之後一個星期播出的《香港唱好演唱會》安排如何，仍然是一頭霧水，只知節目將會於9月12日在TVB電視城一廠進行錄影，並於9月14日播出。

在錄影《香港唱好演唱會》之前，《香港小姐競選2019》亦於9月8日在無綫1廠舉行並直播，而做完港姐之後，據知1廠仍需要先錄影《娛樂大家》，才輪到《香港唱好演唱會》。（資料圖片）

唔使買飛！

講到演唱會，除了歌手的表演之外，最重要的當然是現場觀眾啦！其實無綫舉行的所有大騷，幾乎全部都一票難求，包括各大籌款節目、《獎門人》系列、《香港小姐競選》、以至近年的《流行經典50年》，幾乎都是全廠滿座。不過今次的「演唱會」將會令大家失望，因為今次的大騷將會貫徹近月無綫的作風，不設任何現場觀眾入場，只能透過電視機欣賞已剪輯好的錄播「節目」，非常公平。至於歌手名單方面，《香港01》記者曾致電何哲圖，他表示將會有「星夢歌手」出席；而據消息人士透露，今次演唱會由《流行經典50年》的監製賴偉業籌辦，所以曾到過《流行經典50年》擔任嘉賓的歌手亦有可能參與，而自《香港唱好演唱會》資料公開之後，有不少網民都為此節目扣帽子，更表示期待某些歌手的演出。

星夢歌手：

+ 6 + 5 + 4

《流行經典50年》潛力嘉賓：

+ 3 + 2

網民最期待名單：

據聞胡定欣同陳展鵬都有份表演。（資料圖片）