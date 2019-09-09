Do姐鄭裕玲生日陸浩明、麥美恩送驚喜　蛋糕藏BTS防彈少年團暗號

今天（9日）是主持人Do姐鄭裕玲的62歲生日，早前陸浩明（6號）及麥美恩（Mayanne）就特別為她準備蛋糕，送上驚喜，哄得Do姐非常開心。不過有眼利的粉絲就發現，二人送上的生日蛋糕上竟暗藏韓團BTS防彈少年團的暗號？

相信不少人都知Do姐是BTS防彈少年團的粉絲，尤其是成員V的狂粉。她除了連國外演唱會都親身支持外，更曾在電台節目《口水多過浪花》上大玩開箱，稱本名為金泰亨的V做「泰泰」，多次公開示愛。6號和Mayanne在蛋糕上寫上「DO姐I PURPLE YOU」，不熟悉K-Pop的粉絲可能會「R哂頭」，但如果和Do姐一樣熱愛BTS防彈少年團，相信一看就知道這句說話正是出自V。

6號和Mayanne為Do姐送上的蛋糕暗藏BTS防彈少年團暗號？（IG/@ do_do_cheng）

Do姐用行動証明愛BTS防彈少年團的心：

+ 8 + 7 + 6

「I Purple you」一詞由V創造出來，中華圈粉絲又會寫成「紫愛你」。早在2016年，V曾解釋過紫色是彩虹的最後一個顏色，代表BTS防彈少年團與粉絲會一直相信彼此相愛下去，而且七色彩虹亦與組合的成員數相等。「I Purple you」傳開後，紫色成為了粉絲間的一個意義非凡的顏色外，也曾在Google達1億次搜尋。2018年7月，美國聯合兒童基金會總裁也曾在一影片中講過「We here at UNICEF Purple you」而再一次成為話題。6號和Mayanne竟留意到這樣的細節，相信Do姐一定非常滿意。

「I Purple you」一詞出自V，曾在Google達1億次搜尋！（FB/@bangtan.official）