Justin Bieber發文賀BTS防彈少年團柾國生日　暗示二人將有合作？

今天（1日）是「世界彈」BTS防彈少年團忙內柾國的22歲生日，世界各地都有粉絲為偶像準備生日應援，一同慶祝他的生日。除了6位哥哥上載柾國的醜照，惡搞他一番外，沒想到Justin Bieber竟在Twitter發文祝賀，令粉絲非常驚訝！

雖然BTS防彈少年團正在放大假，成員們未有聚在一起慶祝柾國的生日，可是6位哥哥當然沒有忘記「黃金忙內」的生日，都有在Twitter上傳照片或影片祝賀。其中RM及J-Hope更出賣柾國的醜照，包括他在Salon被夾起頭髮和用腳趾夾着鏡子照鏡的照片，可見BTS防彈少年團私下的感情相當好。不過講到最驚喜可說是Justin Bieber在Twitter祝賀的留言，Justin Bieber用英文寫上「生日快樂柾國，知道他們仍未準備好，現在讓此帖瘋傳吧！」，而BTS防彈少年團官方也有轉發同一帖文。

BTS防彈少年團柾國生日，竟然「請」來Justin Bieber現身。（Twitter/@justinbieber）

柾國上傳自拍照及自作曲，答謝粉絲的祝福。（Twitter/@BTS_twt）

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Justin Bieber的驚喜現身令粉絲都非常驚訝，而帖文亦似乎話有玄機，大家紛紛開始猜測BTS防彈少年團和Justin Bieber是否將有驚人的合作大計。相信粉絲都知道，柾國一直是Justin Bieber的粉絲，他亦曾翻唱其名曲《Nothing Like Us》，如果兩人有機會合作，柾國可算是追星成功！而為了答謝大家的生日祝福，柾國除了上傳照片外，更公開了一段約一分半的自作曲，請粉絲多多期待。

官方也公開了20張柾國的新照片，讓粉絲大飽眼福。（FB/@bangtan.official）