貪玩王一博機場踩板險象橫生　Fans急護航「太攰唔想行路」反倒米

憑電視劇《陳情令》人氣急升的內地男星王一博，可謂人紅是非多，近日有媒體拍到他竟然在機場玩滑板，有網友稱，他為了扮型扮Chok不顧公眾安全，引發爭議。據悉，王一博已經不是第一次被拍到在機場玩滑板了。

聽到反駁聲音，Fans紛紛站出來為王一博護航，稱他在機場玩滑板是為了擠出時間好好練習，這只是一個敬業的藝人他有什麼錯？也有Fans說王一博是因為工作太累了，不想走路才在機場踩滑板。

不過這個說法很快遭到反駁 ，新京報評論文章質疑，雖然機場並沒有明文禁止玩滑板，但從常識角度判斷，機場地板光滑，人群密集，玩滑板的危險係數比一般道路更高。之前王一博曾在公共室內空間踩板，在完成一個難度動作時，一個步履不穩，差點跌倒，滑板也從一側飛了過去，假設旁邊有人，還是會殃及池魚的。

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何況作為一名明星，其對Fans是有強大的示範作用，一旦只看到偶像玩滑板型、Chok、Cool的一面，忽略了其危險性、違規性，屆時若給自身或他人帶來了傷害，後悔就太遲了。

王一博不久前曾因在機場玩滑板耍Chok失敗，被媒體大肆報導。誰知沒過多久，他又在機場滑起了滑板。對此，有聲音指出，機場裏玩滑板，雖然僅僅是滑行，但也很危險。更有聲音批其「素質差」、「不顧其他人的安全。」

王一博在《陳情令》中的古裝扮相勁仙氣，很快憑此劇彈起（微博@王一博）

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