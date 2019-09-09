【開心速遞】中秋節想約阮政峰賞月？　林凱恩：佢有好多人要陪！

林凱恩在近日播出無綫電視劇《她她她的少女時代》飾演田蕊妮女兒，知名度立刻急升，工作量亦有增無減。今日林凱恩與阮政峰等人出席《愛‧回家之開心速遞》中秋慶祝活動，透露星期五中秋節當日將會到沙田出席公開活動，不過阮政峰去年同樣出席沙田中秋活動，今年未有獲邀的阮政峰笑言：「今年俾你攞咗去囉！」

林凱恩和阮政峰出席《愛‧回家之開心速遞》中秋慶祝活動。（陳順禎攝）

林凱恩近日與阮政峰傳緋聞，問到阮政峰會否考慮中秋節當晚相約林凱恩賞月，林凱恩卻意有所指表示：「佢有好多人要陪㗎！」當記者問到兩人會否有機會發展時，林凱恩與阮政峰略顯尷尬，阮政峰更表明自己已有另一半：「其實我而家已經有好美滿幸福嘅關係，有女朋友，大家見我肥咗就知啦，幸福肥呀嘛，所以唔會（與林凱恩交往）㗎啦！」阮政峰又指女友沒有為緋聞「詐型」，但希望他有機會澄清。

林凱恩透露將會在工作中渡過中秋節。（陳順禎攝）

阮政峰明言已有女朋友，又稱另一半未有為林凱恩緋聞「詐型」。（陳順禎攝）

既然阮政峰已名草有主，他又有否考慮為林凱恩物色對象？「周嘉洛、馬貫東，我都係得呢啲嘅啫，我仲有啲乜嘢啊？」林凱恩則相信上天會為她帶來驚喜：「呢啲都係隨緣，我都唔知自己想要乜嘢，等個天幫我安排，冇話特定搵邊個，順其自然啦！」

阮政峰笑稱難為林凱恩介紹對象，而女方對尋找另一半抱順其自然態度。（陳順禎攝）

喺林凱恩搵到真命天子之前，大家一齊睇下佢靚相先啦！