王嘉爾@GOT7出演《Do姐有問題3》收視達18.5點　創開播以來新高

韓國男團GOT7香港成員Jackson王嘉爾早前一償所願，擔任TVB節目《Do姐有問題3》嘉賓，與主持Do姐鄭裕玲、農夫、嘉賓阿Bob林盛斌、馮允謙和黃淑蔓玩遊戲，並成功贏走超過一萬元港幣獎金。王嘉爾過往主持過不少韓國和內地綜藝節目，不過參與香港綜藝節目實屬首次，究竟這次Jackson香港綜藝節目處男作收視如何呢？

王嘉爾早前毛遂自薦擔任《Do姐有問題3》，一圓兒時演出TVB節目的夢想。（IG/@do_do_cheng）

根據TVB提供的收視資料，王嘉爾擔任嘉賓，8月18日播出的《Do姐有問題3》第五集收視達18.5點，而過往四集收視分別是16.6點、15.4點、16.2點和18點，可見王嘉爾任嘉賓的《Do姐有問題3》屬開播以來最高收視的一集。當集《Do姐有問題3》收視之所以比其他集數稍高，王嘉爾坐鎮可能是其中一個原因，不過當日舉行的反「逃犯條例」修訂集會未有造成流血衝突，或許令觀眾增加收看電視的意欲，從而收看風格輕鬆搞笑的《Do姐有問題3》。

王嘉爾出演的《Do姐有問題3》第5集收視達18.5點，創下開播以來最高收視紀錄。（《Do姐有問題3》畫面）

重溫《Do姐有問題3》精彩場面

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值得留意的是，雖然王嘉爾露面的第5集《Do姐有問題3》收視創新高，但真正令《Do姐有問題3》收視躍升的，卻是由袁偉豪、王君馨等人任嘉賓的第4集，當日收視達18點，比前一集的16.2點高出1.2點；而第6集收視則達18.3點，比王嘉爾的第5集微跌0.2點，由此可見，《Do姐有問題3》的收視徘徊於18點，而王嘉爾的演出和社會情況則令《Do姐有問題3》收視帶來小小益處，但第5集《Do姐有問題3》會否是全系列最高收視的一集，仍要留意之後集數的收視進展。