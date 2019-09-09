【港姐2019】鄺潔楹嘆蔡嘉欣大熱倒灶　想對方做「是非精」有原因

本周五是中秋節，無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》一眾演員今日（9/9）現身電視城製作月餅提早慶祝佳節，同時宣布《愛‧回家之開心速遞》邁向900集的好消息，鄺潔楹（Judy）亦有參與今次活動。 提到上星期George（張明偉飾）幻想與好兄弟池子孝（阮政峰飾）談情說愛，畫面如韓劇情節一樣浪漫，成為新一代「Hehe」CP，有觀眾甚至要求飾演校花Venus的鄺潔楹退出三角戀。Judy坦言在劇集正式出街後才知道這段「Hehe」情，又稱若現實生活中遇到同樣情況，自己會退出成全兩人。

《愛‧回家之開心速遞》邁向900集，一眾演員當然非常高興。（陳順禎攝）

有網民要求飾演Venus的Judy退出三角戀，她笑言現實生活中會退出成全兩人。（陳順禎攝）

另外， 焦浩軒昨晚成功猜中是《2019香港小姐競選》三甲人選，但200位藝員評判之一的Judy只猜中黃嘉雯和古佩玲獲獎，心水人選之一蔡嘉欣更大熱倒灶，令她大為訝異：「講真我有少少『O嘴』，因為我覺得佢全晚表現好好，好淡定，唔會緊張，見到有啲佳麗眼神好慌，不過見佢好淡定，希望第日喺公司有機會合作。」

Judy對蔡嘉欣大熱倒灶感意外。（陳順禎攝）

Judy希望蔡嘉欣成為「是非精」一份子，因為對方風趣幽默，而且柔軟度高。（資料圖片）

Judy又不諱言歡迎蔡嘉欣加入《愛‧回家之開心速遞》大家庭，為大學線增添新血，不過Judy指蔡嘉欣風趣幽默，有潛質加入《學是學非》成為「是非精」一份子：「佢個人好似幾風趣，做《學是學非》應該幾好玩，睇佢做體操，柔軟度咁高，好適合做我哋嘅實驗，我哋嘅實驗通常咩都要試，佢可塑性咁大，應該要入嚟《學是學非》試一試。」Judy又透露10月將會開拍全新一輯《學是學非》，並會赴泰國或台灣拍外景，不過Judy慨嘆有「是非精」忙於拍劇，未能參與今輯《學是學非》拍攝。

Judy透露10月將會開拍全新一輯《學是學非》，不過有「是非精」因檔期問題未能參與。（陳順禎攝）

逐格睇《開心速遞》演員點樣玩...呀唔係，整月餅