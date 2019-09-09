【開心速遞】驚現美女筍盤　港姐出身兼英國大學畢業

無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》有多位「香港小姐」出身的藝人參演，包括呂慧儀、蘇韻姿、林凱恩、岑杏賢、林淑敏、樊亦敏、劉思希、邵珮詩、何艷娟等等，其實隨着大學校園生活戲份增加，有一名曾參加「香港小姐」的藝員也開始受到關注，就是飾演Candy的葉蒨文。

《愛‧回家之開心速遞》有不少港姐出身的藝員參演，呂慧儀是其中一位。（陳順禎攝）

部分港姐出身參演《開心速遞》嘅演員

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今年27歲的葉蒨文與著名歌手葉蒨文同名同姓，曾考獲北京舞蹈學院中國舞12級成績，又赴笈英國修讀京士頓大學服裝設計系學士課程。2016年，葉蒨文參與「香港小姐競選」，雖然在30強止步，仍獲垂青加入TVB，並於翌年開始參演《愛‧回家之開心速遞》，又曾於多個TVB綜藝節目現身，例如《街坊廚神重出江湖》、《電競王》、《娛樂大家》等。

《開心速遞》飾演Candy的葉蒨文同樣是港姐出身，不過她坦言在30強便已出局，所以對參選港姐的印象較淺。（陳順禎攝）

葉蒨文曾赴笈英國，修讀京士頓大學服裝設計系學士課程。（IG/@sophieysm）

葉蒨文（下右）參與2016年香港小姐，同屆佳麗包括冠軍馮盈盈（下左）、季軍陳雅思（上左二）和張寶兒（上右一）。（IG/@sophieysm）

葉蒨文與許芷熒（前名：許亦妮）份屬老友，早前許芷熒結婚，葉蒨文擔任老友的姊妹。（IG/@sophieysm）

不過葉蒨文的名聲和曝光率與其他《開心速遞》港姐出身的藝員仍有一定距離。葉蒨文接受《香港01》訪問時，卻對此抱樂觀態度：「呢啲好講天時地利人和，謀事在人，成事在天，自己做好自己，做演員一定係咁，呢一行好多變數，我哋都估計唔到，最緊要做好自己，有機會時就可以把握。」

雖然葉蒨文與同劇港姐藝員的名氣和曝光率仍有距離，但她相信做好準備，總有一天機會來臨時就能好好把握。（IG/@sophieysm）

不過葉蒨文的名聲和曝光率與其他《開心速遞》港姐出身的藝員仍有一定距離。葉蒨文接受《香港01》訪問時，卻對此抱樂觀態度：「呢啲好講天時地利人和，謀事在人，成事在天，自己做好自己，做演員一定係咁，呢一行好多變數，我哋都估計唔到，最緊要做好自已，有機會時就可以把握。」問到最渴望演甚麼角色，葉蒨文眉飛色舞表示要演奸角，因為她的雙眼被指像情婦或古代奸妃，她又希望可以像李佳芯一樣演反派上位。其後她又補充，目前年資尚淺，盼未來能挑戰不同角色。

葉蒨文被指雙眼像情婦和古代奸妃，所以渴望挑戰演反派。（IG/@sophieysm）

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