奧蘭度布林笑談當年裸照秘密　自爆下半身真實「尺寸」？

英國男星奧蘭度布林（Orlando Bloom）與美國歌手Katy Perry於今年情人節宣布訂婚，有傳二人將於年尾舉辦婚禮，這段感情經歷分分合合，最後終於修成正果，影迷與樂迷都紛紛送上祝福。

日前，奧蘭度布林作客節目《The Howard Stern Show》，為新劇《Carnival Row》造勢，期間再次被問及2016年的裸照事件。

事緣當年奧蘭度布林與Katy Perry在意大利Sardinia度假，兩人在海中同坐小船，男方全身赤裸在划船，畫面被媒體影到後即刻在網絡瘋傳，眾人無不驚訝他下半身的「尺寸」，令人印象深刻。

奧蘭度布林2016年與Katy Perry海上泛舟的裸照被瘋傳。（網絡圖片）

奧蘭度布林在節目中表示，當時自己並不知道有狗仔在周圍拍照，更澄清「尺寸」沒有那麼大，是因為在相機的光學鏡頭中被放大了，結果還被主持人Howard Stern揶揄「很好看」，非常欣賞。奧蘭度布林繼續透露道，照片發布前曾有公關告訴他有這些照片的存在，暗示他只要支付一些錢，便不會刊登無碼高清相，還會遮擋重要部位，但他當下不以為意，還跟對方開玩笑：「你們能找到一個足夠大的『黑色盒子』遮擋它嗎」，之後他才突然意識到那些人會毫無遮掩地發布，因為他們要賺足夠多的錢，更笑指粉絲不用Google都可以看他的身體。

奧蘭度布林在節目中透露照片發布前的細節。（The Howard Stern Show）

因為這件事，奧蘭度布林還特地打電話給前妻Miranda Kerr報備，希望她保護好兒子。雖然兩人的婚姻只維持了短短3年，但奧蘭多布林坦言會一直將Kerr視為他家庭的一員。