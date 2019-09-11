《Running Man》舉行粉絲見面會仍要玩遊戲　輸咗要上台扮囚犯？

韓國SBS長壽綜藝節目《Running Man》早前首次在韓國舉行粉絲見面會，8位主持劉在錫、宋智孝、金鍾國（又譯：金鐘國）、Haha、李光洙、梁世燦、全昭旻、池錫辰用心準備多個精彩演出，以答謝《Running Man》觀眾9年來的支持。不過，粉絲見面會當日，節目組披露有主持在籌備階段已經成為間諜，一眾主持即使要舉行演出，仍要像平日《Running Man》一樣尋找間諜！

《Running Man》早前首次在韓國舉行粉絲見面會。（視覺中國）

《Running Man》粉絲見面會開始前20分鐘，導演突然表示8位主持當中，有一人是間諜，而觀眾亦得知間諜是誰，要求主持在粉絲見面會期間找出誰是間諜，節目組又與《Running Man》主持大玩遊戲，要他們從兩個紙箱中，抽出與自己角色的周邊服裝，失敗者則要接受懲罰。宋智孝、李光洙、梁世燦、全昭旻和池錫辰順利抽到自己的衣服，但劉在錫、金鍾國和Haha則未能過關，節目組是叫三人命令觀眾歡呼，若觀眾歡呼聲能夠傳到後台，就不用接受懲罰。

《Running Man》節目組指主持人中有人是間諜，命他們在見面會期間找出間諜。（《Running Man》畫面）

節目組又要求主持從兩個紙箱中，抽出與自己角色的周邊服裝，失敗者則要接受懲罰。（《Running Man》畫面）

睇下佢哋邊個咁「好彩」要接受懲罰啦！

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最終，金鍾國和Haha成功過關，而劉在錫命台下歡呼時，觀眾卻非常安靜，所以劉在錫只能接受懲罰，脫下舞台服裝，穿上囚衣登場，令觀眾歡笑不斷！至於《Running Man》主持中誰是間諜，就要留待下星期日（15/9）播出的《Running Man》揭曉。

最終劉在錫要穿上囚犯服裝，台下觀眾當然非常高興啦！（《Running Man》畫面）