《Running Man》導演憶Gary退出節目陷危機　慶幸劉在錫等伸援手

韓國SBS長壽綜藝節目《Running Man》早前首次舉行韓國粉絲見面會「Running 9」，慶祝《Running Man》播出9周年，8位主持劉在錫、宋智孝、金鍾國（又譯：金鐘國）、Haha、李光洙、梁世燦、全昭旻、池錫辰，還有嘉賓ITZY、Apink等人與《Running Man》粉絲共度歡欣的晚上，慶功宴上，劉在錫豪氣「萬歲」請全場工作人員吃飯，更成為一時佳話。《Running Man》能夠走到今天其實毫不容易，導演鄭哲民今日（4/9）接受當地傳媒訪問，大談過去9年的高低起跌。

《Running Man》早前首次舉行韓國粉絲見面會「Running 9」，慶祝《Running Man》播出9周年。（視覺中國）

《Running Man》粉絲見面會邀請多位嘉賓撐場，包括女團Apink。（視覺中國）

新人女團ITZY亦獲邀擔任表演嘉賓。（ITZY Gallery）

鄭哲民坦言本以為完成「Running 9」後心情會很輕鬆，結果反而感到空虛，至今仍對「Running 9」當晚回味無窮，對「Running 9」感到滿意。問到《Running Man》最大危機，鄭哲民認為前主持Gary退出節目，令《Running Man》幾乎陷入停播邊緣。因為當時《Running Man》收視率從兩位數跌至個位數，亦沒有明確方向，加上Gary決心離開，令《Running Man》陷入最艱難時期。鄭哲民慶幸獲劉在錫落力幫忙，而梁世燦和全昭旻加入節目時，亦抱着必死的決心做好節目，自此之後，《Running Man》逐漸度過低潮。

導演鄭哲民接受訪問，回憶Gary退出節目，是《Running Man》最艱難的時期。（視覺中國）

導演特別提及劉在錫在艱難時期落力幫忙，令他十分感激。（視覺中國）

鄭哲民慶幸梁世燦和全昭旻加入節目，最終順利度過危機。（Viu《K1頭條》提供）

《Running Man》除了在韓國受歡迎，在亞洲亦人氣甚高。鄭哲民認為《Running Man》主持不闖禍，做好自我管理，保護弱勢，還珍惜粉絲，所以成功吸引不少海外觀眾收看。

鄭哲民認為《Running Man》主持自我管理良好，才能受到韓國本土和海外觀眾歡迎。（視覺中國）

《Running Man》韓國粉絲見面會現場