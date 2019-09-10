【長命不老】鄧佩儀19歲就開始養生飲食：上一次食快餐係5年前！

TVB綜藝節目《長命不老》今天（10日）舉行記者會，主持之一的鄧佩儀（Gloria）與許文軒為節目到內地尋找養生療法。Gloria節目中最難忘是刮沙，她說：「我人生第一次刮沙，一直以來都好想嘗試，但我驚驚地，因為我好怕痛，但刮完過咗幾日排完毒之後我成個人好似重生一樣。」

Gloria直言在節目中令到她學了很多養生療法。（陳志嵐攝）

記者會中Gloria透露其實她從19歲開始已經一直很養生，她說很多人可能會不相信：「我其實食得真係好健康，大家睇落可能我一個後生女唔會咁做，咁閒時我都會放縱一下。咁我自己做呢行我個人想法如果要長時間唔穩定拍戲又要維持健康，一定要好花心機。大家聽到會驚，會覺得我好誇張，我有飲養生茶，出去食飯唔食汁，我連快餐店都唔去，我對上一次食快餐都係5年前，聽落係咪好恐怖？我自己都唔敢相信。」

Gloria笑言對食方面其實沒有太大食慾，她覺得只要能飽肚就可以了。（陳志嵐攝）

其實作為Gloria朋友要習慣她的生活方式可能會困難，身為他的男朋友更是難上加難，但是Gloria並不認同這一點，她認為有愛就能解決這個困難：「其實以前男朋友係Ok嘅，如果佢真係愛你，我覺得應該可以包容呢一點，我會感染到對方㗎。」