黃智雯靠箍牙重拾自信　譚俊彥大爆朱晨麗瘦了兩圈

黃智雯（Mandy）、鄧佩儀（Gloria）、譚俊彥及許家傑等人今日（21日）出席TVB《香港心Anywhere微電影創作比賽2019》記者招待會，Mandy和Gloria在接受訪問時都大爆自己於出道前曾經參加過同類型比賽。Gloria求學時期因為不夠勇氣向當時的暗戀對象表白，所以膽粗粗參加歌唱比賽演唱悲情歌曲，最後更加驚喜地贏得第四名。Mandy則笑言曾參與中學生微電影，不過因為當時正在箍牙所以欠缺自信，卻獲得了畢生難忘的經驗。

黃智雯和鄧佩儀原來都在入行前分別參加過微電影演出和歌唱比賽。（陳順禎攝）

譚俊彥的4歲女兒Renee則遺傳了爸爸的表演細胞，早前贏得了幾個朗誦比賽獎項，明天更是Renee的K.2畢業禮，不過譚俊彥卻表示未有打算買玩具送給她當獎勵，因為他認為家中已經有很多玩具，而且Renee經常扭計和發小朋友脾氣，有點公主病，所以只好硬起心腸不敢寵壞她。另外，有傳朱晨麗於《法證先鋒IV》的戲份被刪走了不少，譚俊彥沒有正面回應，只透露她最近正忙於拍攝《大醬園》，而且天時暑熱，所以她探班時到見到她瘦了兩個圈，非常辛苦。

譚俊彥透露拍檔朱晨麗瘦了兩個圈。（陳順禎攝）

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