內地KFC廣告涉抄襲BLACKPINK　網民：9億MV都夠膽抄？

中國向來又名「抄襲大國」，由造型、歌曲到電視節目都不時有抄襲韓國的指控。最近又有粉絲發現，在內地亦有分店的國際連鎖快餐品牌KFC竟疑似抄襲韓國女團BLACKPINK，而且更是抄襲一個在YouTube有近9億點撃率的《DDU-DU DDU-DU》MV？

內地KFC近日推出夏日新食品，拍攝了一個以粉紅色為主題的電視廣告。不少眼利的粉絲一下子也發現，廣告中有不少畫面都與BLACKPINK《DDU-DU DDU-DU》MV非常相似。當中BLACKPINK Jennie坐在黑白棋盤上的一幕，以及Lisa在寫滿字的黑板前的畫面，可說是幾乎100%重現在內地的廣告中，亦是整個廣告中爭議最大的地方。

粉絲看到這個畫面，有想起Jennie嗎？（廣告截圖）

對比BLACKPINK MV，的確非常相似。（DDU-DU DDU-DU MV截圖）

按圖睇BLACKPINK MV和KFC廣告對比圖：

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而抄襲事件發生近一個月，內地KFC完全沒有回應事件，在官方微博上仍能見到廣告，未有因爭議而下架。不少粉絲斥責快餐品牌的做法，作為一個著名國際公司品牌卻盜竊他人辛苦創作的成果，加上肆無忌憚的態度更是令人失望又憤怒。另一邊亦有粉絲表示「9億MV都有膽抄」，揶揄品牌在開玩笑。除了《DDU-DU DDU-DU》外，粉絲提出《Whistle》和《SOLO》的畫面亦有被抄襲。

內地KFC爆出抄襲BLACKPINK MV近一個月，官方仍未有回應。（微博截圖）