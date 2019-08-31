BLACKPINK隊內資源分配不公　Rosé讚好「只信自己」IG惹粉絲關心

韓國女團BLACKPINK在韓國及海外都有着極高人氣，然而自出道以來，一直流傳着YG娛樂偏心主將Jennie，相反Jisoo、Lisa和Rosé都沒有受到公平資源分配的說法。近日Twitter上名為「#StayStrongRose」的活動登上熱搜，源頭竟然是Rosé在IG上一個心痛舉動？

最近「#StayStrongRose」的標籤登上Twitter熱搜，可見有不少粉絲在網上為BLACKPINK Rosé打氣。有粉絲指事緣是Rosé在IG上讚好一張寫上英文字句的照片，而照片上字句的意思是「我相信事出必有因。因人們的改變所以你們學會接受，事情出錯，所以你們會感激他們是對的時候，你相信了謊言，所以你學到不去相信任何人，除了自己，有時候好的事失去了，所以更美好的事能夠一同實現。」字裏行間似乎透露了Rosé對現時的失落感，有粉絲更發現Rosé的父親也對同一照片讚好。

Rosé讚好「只能相信自己」的IG，惹來粉絲的關心。（IG/@@thisisayden截圖）

對於Rosé一個無心的舉動，立即引來粉絲的關注，大家紛紛提出BLACKPINK隊內資源分配不公的指控。有粉絲講到，2019年除了團體活動外，除了Rosé外都有大量個人活動。首先Jennie有發行個人單曲，又參與多本雜誌拍攝；在海外有着非常高人氣的Lisa則是YG自家化妝品品牌的代言人，又在泰國接下多個廣告代言；Jisoo有參與廣告外，亦有往戲劇方面發展，客串出演韓劇《阿斯達年代記》，可是曾被點名為下一個發Solo單曲的Rosé卻是零行程。

Rosé是BLACKPINK內的實力唱將，粉絲都非常期待她的Solo作推出。（IG/@roses_are_rosie）

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YG娛樂前社長梁鉉錫曾講過，BLACKPINK 4人都會發表個人單曲，更指名Jennie後將由Rosé出撃。可是Jennie去年11月發行單曲後，足足9個月都未有Rosé發表的消息，相信粉絲和Rosé本人都或感失望。2月官方曾公開她翻唱Halsey《Eyes Closed》的影片，Rosé獨特的唱功和音色曾成為一時佳話。希望通過「#StayStrongRose」活動，公司也能接收到粉絲的聲音，不要浪費Rosé與生俱來的唱歌天份。

Jennie去年發行Solo單曲後，一直遲遲未有Rosé出撃的消息。（FB/@BLACKPINKOFFICIAL）

BLACKPINK Jennie、Jisoo、Lisa 2019年個人活動：