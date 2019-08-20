TWICE、BLACKPINK熱捧「索」繩衫　港女Elkie莊錠欣一秒即變韓妹

想知道每一季的最新潮流，相信不少女生都會參考韓國一眾女星的打扮。相信對Fashion有研究的都會留意到，今年不少韓星都會穿着一款「索」繩衫，利用一條索繩打造應有得有，應瘦得瘦的好身材，TWICE、BLACKPINK、Red Velvet和CLC等人都有嘗試過。想知道「索」繩衫是何物，想擁有好身材的女生必定要留意！

「索」繩衫其實沒有正式的名字，一般網絡上搜尋「抽繩上衣」或「系帶上衣」都會有大量同款衣服。「索」繩衫通常以V領為主，靠着中間一條索繩上下拉緊衣服。V領有助拉出頸部線條，有修小臉的效果外，也能夠同時修緊腰部線條。而且「索」繩衫亦有多種材質選擇，除了韓星偏愛的恤衫和針織質地外，亦有韓國街頭女生熱捧的棉質。可能有部份女生會擔心過度性感的問題，不過「索」繩衫由背心到長袖都有。參考Red Velvet Wendy的穿法，配上百搭的牛仔長褲後，輕鬆打造出隨性又不失小性感的打扮。

CLC Elkie都有曾穿着過寬鬆版「索」繩衫，性感得來又帶點可愛。（Naver Blog）

擔心過分性感的女生，參考Red Velvet Wendy的打扮就最好不過。（Twitter/@wenever）

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而對自己身材有自信的女生，更可以參考性感小馬泫雅的穿法，以短版的一字膊「索」繩衫大曬完美肩線。其實「索」繩衫已有類似的進化版，比起利用中間的索繩上下拉緊衣服，部分衣服以橡筋做出皺摺，營造豐胸的效果，可說是小胸女孩的一大恩物。「索」繩衫亦有設計成連身裙等的版本，BLACPINK及TWICE等人都曾當成舞台服着用。雖然設計較浮誇，但風格大膽的女生絕對可以一試。現時韓國街上的時裝店也不難找到「索」繩衫的蹤影，讀者不妨參考一下一眾女偶像的打扮，捉緊夏天的尾巴。

夠大膽的女生必定要嘗試泫雅的一字膊「索」繩衫。（IG/@hyunah_aa截圖）

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