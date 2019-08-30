迪麗熱巴住足9年酒店冇得返屋企　身為一線明星冇權接戲

在大眾眼中女明星總是光鮮亮麗，無論衣食住行都是要用到最好，往往都有一大班人跟隨著等，被大家標籤為非常有距離感的。事實上，是如此嗎？近日，內地人氣女星迪麗熱巴接受綜藝節目《送一百位女孩回家》訪問，就否定了外界這些標籤，自爆私下生活習慣同普通女孩並沒有太大分別，被網友狂讚非常貼地。另外，還心酸地導出自己因為長相的關係，在戲劇上受到阻礙這一點她感到非常難過，同時亦令網友替她感到可憐。

迪麗熱巴原來住在酒店有9年時間。（微博圖片）

酒店為家一住就9年

往往外界都認為明星好有派頭，生活上的許多鎖碎事物都會交給身邊的助理處理，其實非也非也。迪麗熱巴就在節目上澄清，日常生活許多事都是由她一個人去處理的，並不需要助理去幫助，私下更非常貼地：「我會用洗髮露洗頭，我有的時候還不洗。其實私底下就是一個正常女孩的狀態，就是我能不化妝的時候我都不會化妝。生活上我不需要助理，洗衣服﹑出去逛街﹑買東西﹑打車去拍攝的場地我都可以自己一個人。」

而每每她出現身旁都有一大班人跟隨左右，外界就認為她非常大牌有許多人服侍當成是她的助理，其實這一些人只不過是其公司派出的化妝師﹑造型師﹑宣傳人員而已，澄清是外界對她一種誤解。

迪麗熱巴因為拍戲原因一直居無定所。（微博圖片）

自2013年出道至今總共9年，這些年迪麗熱巴不停劇接劇在劇組中度過，亦因為如此使她以酒店為家，一住就住了9年，永遠一個行李箱走天涯：「沒有確定到底要留在哪裡去生活，我從出來工作就住在酒店，我從18歲開始拍戲就一直都住在酒店。我整理東西非常利索，就是一到酒店然後拖箱子打開箱子化妝包洗漱包，然後沐浴的東西然後鋪床單然後枕套，很快不到二十分鐘能把所有的事情都做好。」所以話女明星其實非必然大家想像的如此華麗。

她非常習慣行李箱走天涯。（微博圖片）

迪麗熱巴因為《三生三世十里桃花》紅遍兩岸三地的。（微博圖片）

登熱搜會感到好大壓力

兩年前因為出演一部劇集《三生三世十里桃花》走紅，令廣大觀眾留意到她的美貌從而每每成為話題人物，更不時登上微博熱搜。理應能夠登上熱搜是開心事因為多人關注，但似乎對熱巴來講反而壓力有點大：「一兩年前對上熱搜很敏感，就是上熱搜我就會整個人要窒息了，就是又怎麼了又發生什麼事了，要怎麼又上熱搜了。」甚至於睇到網友的惡評自己會放在心上特別難過：「我在好早之前會，兩年前的時候會，我看著我都會覺得好像是這樣嗎？然後我就剛開始是會難過，就是那種難過是會上臉，就是整個人臉紅了。就是在想這是咋了，然後就愈到後面愈覺得說特別難過。」她會將這一些不開心的事同朋友抱怨。

迪麗熱巴2018拿下視后（金鷹獎）一獎。（微博圖片）

長相受阻冇戲拍

2013年出道的她只是用了幾年時間就成為一線女明星，更在2018拿下視后（金鷹獎）一獎，成為內地最年輕並是90後中第一位奪該獎的演員。成為視后又成立了自己工作室，好多人會以為她戲約不斷，其實不然。原來迪麗熱巴自去年推出《一千零一夜》之後就再冇推出任何作品，今年拍攝的《三生三世枕上書》亦一早拍畢，到目前為止已經超過半年冇拍戲，原因同她的長相有好大關係：「沒有拍戲的半年左右的時間，七﹑八個月的時間，其實也會想原來其實我能選擇的很少，就像很多人會說你的這張臉會很適合商業片，你不太習慣於去拍文藝的電影，所以其實會多多少少會有點難過。因為其實文藝片也是很想嘗試的一種，但是沒有辦法就是很多人會有這種想法。因為不止一兩個人跟我說過這種話，所以會覺得說原來大家就是認同的。」這一點她亦感到非常無奈，還在節目上搲戲拍添。

迪麗熱巴有超過半年冇戲拍。（微博圖片）

迪麗熱巴除了受到市場的限制之外，她亦受到公司的限制，原來在接戲這一方面她是冇選擇權的，一切由公司作主：「大的劇本東西他們（公司）是會先進行一次篩選，但最近其實是沒有的，就是沒有甚麼太好的。」不少網友都替她感到可憐，不過人生就是如此一步一步向前走，努力始終有回報的。