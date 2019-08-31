迪麗熱巴背曬「蝴蝶臀」超吸睛　網友：太完美了

內地人氣女星迪麗熱巴五官精緻身材高䠷，自兩年前出演電視劇《三生三世十里桃花》之後就爆紅，繼而一舉一動都備受關注成為焦點。近日，她就忙於拍攝工作意外地曬出渾圓美臀好身材，被網友稱為「蝴蝶臀」隨即在網上廣受討論。

迪麗熱巴是90後女星中最紅之一。（微博圖片）

眾所周知迪麗熱巴擁有模特兒般的好身材，所以每每她穿的衣服都非常好睇。而近日梳著一頭長捲髮搭配貼身白色長裙工作的她，意外地曬出超靚臀型令她被網民大讚。事緣於片場工作的她，一開始與工作人員聊天，後來一個華麗轉身背影入鏡坐下，習慣斜坐的她此時就盡現好身材，除了曬出纖細腰身之外渾圓臀型亦非常吸睛，完美身材令許多網友讚不絕口，更稱她的臀型為「蝴蝶臀」令人非常羨慕。

而所謂的「蝴蝶臀」其實就是指臀部有過多脂肪（即有肉）堆積而形成，加上如果臀部夠翹的話，整個身材比例就會顯得更完美。而迪麗熱巴就正因為有健身﹑跳舞的習慣，加上先天是微胖體質，所以導致她輕而易舉擁有非常翹的「蝴蝶臀」。

迪麗熱巴臀型被稱為「蝴蝶臀」（微博圖片）

事實上，迪麗熱巴今次已經不是第一次再被受討論「蝴蝶臀」了，之前每每出席時尚活動或頒獎禮紅地氈時，所穿貼身禮服無形中臀部就是焦點所在引來大家討論。今次再吹起「蝴蝶臀」這回事，相信只因為太久冇見到她的好身材而已，網友紛紛留言：「腰臀絕了」﹑「太完美了」﹑「是我看過最好看的」…...令許多人羨慕。

迪麗熱巴身材非常好啊！（微博圖片）