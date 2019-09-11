【開心速遞】劉丹再婚對象曾「出軌」？　陳嘉嘉現今家庭幸福美滿

無綫（TVB）處境喜劇《愛．回家之開心速遞》一直深受觀眾歡迎，一眾角色亦非常「入屋」，包括林淑敏飾演的「大小姐」龍力蓮、周嘉洛飾演「安仔」金成安和李偉健飾演「Terry」龍力王。當然，劉丹飾演「根叔」熊樹根亦是焦點之一，昨晚（10/9）播出的一集便上映他為洗走衰氣而結婚沖喜的故事。

戲中，劉丹一家因為誤食了供奉神明的祭品而行衰運，先有單立文與湯盈盈陷入分手邊緣，後有滕麗名、周嘉洛兩母子意外受傷，所以劉丹便按照廟祝的字條所示，起了再婚的念頭。在飾演「食屎陳師奶」的孫慧蓮介紹下，劉丹與飾演「標零燕」的陳嘉嘉相睇。不久之後，劉丹擔心自己被騙財，所以打算取消婚事，卻發現陳嘉嘉比自己早一步出手，皆因劉丹被嫌棄是「好難頂的阿伯」。

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其實現年 35歲的陳嘉嘉早於《愛．回家之開心速遞》第550集裏面出現，飾演「趙秘書」趙圓璧，今次再次另一身份出場，令一班眼利觀眾感到驚喜。不過，對於熟讀娛樂新聞的讀者來說，陳嘉嘉最出名的事蹟莫過於2012年與TVB綠葉王韋家雄的一段婚外情。

拍攝《金枝慾孽貳》時，兩人因朝夕相對而撻着，有指韋家雄明知對方有生意人老公黃文輝也照樣展開攻勢，兩人最後更在元朗八鄉同居。韋家雄之後便承認戀情，接受傳媒訪問時便指自己當初不知道陳嘉嘉已婚，亦為對方澄清：「鍾意咗先知，係佢自己講。我聽佢說佢哋已經分居。」不過，陳嘉嘉與韋家雄拍拖三年後便和平分手，有指分手原因是陳嘉嘉家人嫌韋家雄年紀大。對此，韋家雄曾回覆傳媒：「孝順係好嘅，佢都兼顧返佢父母嘅感受，係好事，係一個好女仔。」2016年，陳嘉嘉突然在Facebook宣布閃婚，嫁給一名圈外的日本人。2018年，兩人誕下一子，非常美滿。

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