Momo@TWICE新碟預告片透視晚裝上陣　轉新髮型倍添女人味

即時娛樂
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韓國女團TWICE將於本月23日發行第8張迷你專輯《Feel Special》，一眾ONCE（TWICE歌迷）除了關注以健康理由停工的Mina會否歸隊參與宣傳外，亦好奇TWICE會否如上一張迷你專輯《FANCY YOU》一樣走性感路線。近日TWICE所屬公司JYP娛樂發放娜璉、定延和Momo的預告片，特別是Momo的造型驚艷ONCE和K-pop迷！

TWICE連環推出兩張日文單曲後，本月23日將發行第8張韓語迷你專輯《Feel Special》。（Twitter/@JYPETWICE）

Mina因健康理由停工休養，外界揣測她會否歸隊參與宣傳。（Twitter/@JYPETWICE）

JYP娛樂發放娜璉和定延的預告片，兩人均散發冷艷成熟氣質。（YouTube截圖）

《Feel Special》的預告片中，娜璉和定延均被鏡頭特寫容貌，兩人散發冷艷氣質，展現成熟一面；而香港時間昨晚（10/9）11點公布的Momo預告片中，鏡頭由近至遠拍攝Momo的造型，可見Momo穿上透視露腰晚裝，可謂相當性感，有ONCE發現Momo捨棄出道以來的齊陰髮型，改以斜陰露額髮型亮相，走出過往可愛甜美風格，更添幾分女人味。

Momo自出道起便以齊陰髮型示人。（Twitter/@JYPETWICE）

《Feel Special》的預告片中，Momo露出額頭，又穿上透視晚裝，令她比以往倍添女人味。（YouTube截圖）

《Feel Special》娜璉、定延和Momo預告逐格睇

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