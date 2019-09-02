IZ*ONE金玟周出道初神似TWICE周子瑜　出道一年逐漸建立獨有形象

韓國女團TWICE台灣成員周子瑜因氣質和外表出眾，出道至今一直深受亞洲各地粉絲歡迎，一舉一動也備受關注。多位近年出道的女藝人，凡是外貌和氣質與周子瑜有幾分相似的，均被冠以「翻版周子瑜」的封號，其中一名是去年於Mnet人氣選秀真人騷《PRODUCE 48》中脫穎而出，以限定女團IZ*ONE成員身份出道的金玟周（又譯：金珉周）。

每當提起K-pop女神，女團TWICE周子瑜必定榜上有名。（網上圖片）

金玟周正式出道前，曾參演iKON《今天在做什麼》MV、MBC電視劇《偉大的誘惑者》等作品，因外表與周子瑜有幾分相似，參加《PRODUCE 48》前便已受到韓國網民青睞，而金玟周參賽時，有感自己實力不足而缺乏自信，時常在鏡頭前流露哀傷神色，卻意外被網民發現金玟周的表情，與網絡人氣卡通人物Pepe the Frog甚為相似，一度成為當時網絡熱話。

IZ*ONE成員金玟周參與《PRODUCE 48》初期被封為「翻版周子瑜」。（MNET）

除了與周子瑜有幾分相似，金玟周哀傷神色與Pepe the Frog更是甚為相似。（網上圖片）

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IZ*ONE出道近一年間，金玟周不斷嘗試新造型，例如染粉紅色頭髮和剪空氣劉海，逐漸建立她獨有的形象，早已擺脫周子瑜的影子。甚至有人提及K-pop女神時，網民會將周子瑜和金玟周相提並論。唯一沒有改變的是，金玟周與Pepe the Frog一事至今時常會被粉絲拿來開玩笑，而她也大方地與Pepe the Frog玩偶合照，可見她絕對是玩得之人！

如今金玟周已經建立獨有形象，提及K-pop女神時，網民甚至會將周子瑜和金玟周相提並論。（網上圖片）

金玟周亦非常玩得，與Pepe the Frog玩偶合照。（網上圖片）

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