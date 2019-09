【Mindhunter】口紅殺手專對付女童　用唇膏在牆上寫下死亡預告

Netflix犯罪懸疑神劇《破案神探》(Mindhunter)由知名導演大衛芬查(David Fincher)監製兼執導,以獨特拍攝手法來呈現濃厚電影感,自2017年推出首季就大獲好評,而8月上架的第二季在播出後即在爛番茄奪得100%的新鮮度。劇中所有出現過的連環殺人犯,全部都是真人真事,成為犯罪劇迷必煲劇集。

【Mindhunter】上架即奪爛番茄滿分 變態殺手自綑模仿死者自娛​

《Mindhunter》在8月16日在Netflix上架。(劇集海報)

《Mindhunter》改編自FBI探員John E. Douglas和Mark Olshaker共同創作的真實犯罪書籍《Mind Hunter: Inside FBI’s Elite Serial Crime Unit》,而劇情背景設定於大眾對犯罪心理學還未有深入理解的70年代。第一季主要講述兩位FBI探員Holden Ford(Jonathan Groff飾)及Bill Tench(Holt McCallany飾)為了發展「行為側寫」,即根據犯罪現場以及個人特徵,去分析犯罪心理狀態的方法,而到獄中探訪多位連環殺人犯,望了解殺人犯的動機及心態,從而防止日後有更多命案發生。另外,今季的劇情發展到,除了繼續探訪連環殺人犯之外,亦開始應用相關「行為側寫」去調查亞特蘭大黑人兒童殘殺案。

【Mindhunter】38年懸案兇手竟逍遙法外? FBI探員:至少盡過力

Bill真身為FBI探員Ressler 竟然同殺人犯有密切關係?

劇中兩位FBI探員Holden與Bill分別都是依照真實人物改編,Holden真身是John E. Douglas,而Bill就是經驗豐富的FBI探員Robert Ressler。在第二季中劇情比較集中描述Bill要進行調查的同時,如何兼顧家中發生的事件。事實上Ressler在1970年加入FBI並被調配到專門研究行為科學的部門Behavioral Science Unit,在職期間連同導生Douglas到獄中探訪了多位惡名昭彰的殺人犯,包括Ted Bundy、Charles Manson等,並創下「連環殺人犯」這個學術名稱。對行為側寫有獨到見解的Ressler曾說過「如果我們不知道瘋狂的人在想什麼,又怎能比他們快一步?」,原來他研究殺人犯的興趣是源自一位40年代的連環殺人犯──「口紅殺手」(Lipstick Killer)William Heirens。

每次殺完人,William Heirens都會用唇膏在牆上留言。(網上圖片)

專挑女人落手 殺人後用紅色唇膏在牆上留言

1945年6月5日,43歲的Josephine Alice Ross被發現在芝加哥寓所身中多刀慘死,而手中還緊握着一小束黑色頭髮。警方查問了死者的男友及前夫,沒有任何線索未能破案。半年後的12月,一位年輕退役女軍人Frances Brown同樣在芝加哥寓所中,被發現頭部中槍,頸上被刺了致命的一刀。而在案發現場,兇手竟然用唇膏在牆上留下極為心寒的幾行字:「看在上帝的份上,在我殺死更多人前將我捉到,我不能控制自己!(For heavens sake catch me before I kill more. I cannot control myself.)」很可惜一直都沒有進展,兇手一直逍遙法外。

6歲女童慘遭肢解 身首分隔兩個地點

不夠一個月,6歲女童Suzanne Degnan被父母發現離奇消失,並在案發現場發現一張敲詐字條,經過連番調查後原來字條只是兩個年輕人乘機撈一筆而已。幾天後,警方收到一個匿名電話,致電者提議警方取到女童家附近的下水道調查,竟然發現女童的屍體。可惜,屍體經已被支解成數塊棄置在下水道的不同地方,另外在附近荒廢多年的寓所地下室的洗衣房發現女童的頭部,地上有被抹過的大量血跡及頭髮。

半年後當年只有17歲的William Heirens被非法持有槍械及盜竊而被捕,在蒐證期間警方懷疑他就是殘殺Degnan的兇手,經過連番盤問Heirens終於承認自己就是犯了上述3宗兇案的「口紅殺手」,案底纍纍的他隨後被判終身監禁。在服刑期間,Heirens不斷尋求上訴,指自己是怕被判死刑而承認犯案,雖然在1996年其代表律師質疑指紋證據造假,但這些都沒有改變命運。Heirens在獄中努力讀書,更成為首位取得大學學位的犯人,後來更鑽研法律,故有監獄律司之稱,不過最後都敵不過糖尿病,終年83歲。