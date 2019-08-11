【港姐大數據】冠軍原來最易嫁得出　三甲靚女全部結婚不是易事

恭喜恭喜！近日香港小姐季軍朱千雪同（2012）同許芷熒（前名許亦妮）（2011）相繼嫁給圈外男友，前者就在峇里舉行浪漫婚禮正式成為人妻，後者則在社交網站宣布婚訊，齊齊邁向幸福殿堂實屬可喜可賀。而十分有趣的一件事則是，原來根據可翻查的資料得知，在過去46年（1973年-2018年）的香港小姐歷史中，季軍佳麗總共有18位已嫁作人妻，是頭三甲中排行第二多的，而第一名則是…想知道往下看吧！

許芷熒﹑朱千雪已經成為人妻了。（whitney_hui@instagram）

隨著香港小姐愈來愈年輕化選擇在27-31歲這段時間嫁人，她們已經陸陸續續成為香港小姐「人妻名單」中一員。從1973年無綫舉辦的第一屆香港小姐計算起，奪得冠亞季軍的佳麗總共有138位（2018年止），已經嫁作人妻的總共有61位，當中有一些仍在娛樂圈打拼中；有一些選擇離開娛圈往商界發展；有一些則當少奶奶相夫教子；有一些…就好似高麗虹（1984）嫁給影星洪金寶做少奶奶﹑戴月娥（1980）往美容業發展﹑袁詠儀（1990）仍在圈中發展…各有各選擇。

冠軍佳麗總共有28位已經成為人妻。（視覺中國）

從可統計數字得知，成為 「人妻港姐」61位中，冠軍佳麗總共有28位排第一，就好似孫泳恩（1973）﹑ 朱玲玲（1977）﹑李嘉欣（1988）﹑盧淑儀（1992）等，而排在第二位則是季軍佳麗總共有18位，就好似梁小冰（1990）﹑蔡少芬（1991）﹑胡杏兒（1999）等，第三位顧名思義就是亞軍選手，就好似吳婉芳（1986）﹑ 李美鳳（1987） ﹑王君馨（2007）等，幾乎都嫁得好有兒有女過著幸福生活。

90年代港姐三甲中19位成人妻

而在各年代的港姐中，原來90年代的港姐有19位已成為人妻，是70 年代至2010年代港姐中之最，包括有袁詠儀﹑郭藹明﹑蔡少芬﹑莫可欣﹑譚小環等，而70年代則只有6位成為人妻（有一些佳麗難追查）同2010年起的佳麗相同，不過2010年起的佳麗比較年輕或剛當選，數字只是供參考而已。千禧年代15位，80年代亦是15位。

90年代的佳麗總共有19位已為人妻。（視覺中國）

三甲靚女全出嫁只得四屆

在可知的資料中，原來只有少數的冠亞季軍佳麗同為人妻，就好似有1987年楊寶玲﹑李美鳳﹑林穎嫺；1991年的袁詠儀﹑翁杏蘭﹑ 梁小冰；1999年郭羨妮﹑原子鏸﹑胡杏兒；2006年陳茵媺﹑周家蔚﹑呂慧儀（已離婚），46屆中只有4屆是完美成為人妻，可以話極少。當然反過來說仍有一些是三甲仍未結婚，就好似2004年徐子珊﹑ 朱慧敏﹑符思思；2010年陳庭欣﹑ 張秀文﹑莊思明，幾乎都在娛樂圈發展中，除了符思思。未知下一位邁向成為港姐人妻的會是誰呢？我們就等好消息喇！

1999年三甲都成為人妻了。（視覺中國）

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